Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Weitere empfehlenswerte Angebote: Ihr sucht weitere Tipps aus den Frühlingsangeboten? Ein paar sehr empfehlenswerte In-Ear-Kopfhörer bekommt ihr derzeit ebenfalls im Angebot. Was die In-Ear-Kopfhörer so gut und zu einer Empfehlung für die PS5 macht, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

Was ist das für eine Maus? Mit der Trinity-Reihe hat Razer eine Serie von Mäusen im Angebot, die sich bewusst an Gamer richtet, die jede Menge Tasten benötigen. Auch der aktuelle „MMO-König“, wie Razer seine Naga V2 Pro selbstbewusst nennt , ist da keine Ausnahme.

