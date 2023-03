Auf Amazon sind die Frühlingsangebote gestartet. Mit dabei In-Ear-Kopfhörer von EPOS. Diese kosten derzeit weniger als 100 Euro und sind für den PC und die PS5 ein echter Tipp. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann glaubt: Derzeit gibt es kaum eine bessere Option.

Gute, kabellose In-Ear-Kopfhörer gibt es viele, doch die wenigsten davon lassen sich problemlos an der PS5 verwenden. Denn die PS5 unterstützt keine direkte Bluetooth-Verbindung. Nur Geräte mit einem USB-Dongle funktionieren problemlos.

Mit den EPOS GTW 270 Hybrid ist gerade ein Set Gaming-In-Ears auf Amazon für unter 100 Euro im Angebot. Und diese sind wirklich zu empfehlen, wenn ihr eine Alternative zu einem schweren Headset sucht.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

In-Ear-Kopfhörer bieten euch maximale Flexibilität beim Gaming

Ich konnte die EPOS GTW 270 ausführlich für MeinMMO testen. Vor allem die Verarbeitung ist hervorragend, denn das Ladecase und auch die In-Ears setzen auf Aluminium und nicht auf günstiges Plastik. Der Klang kann mich ebenfalls überzeugen.

Etwas nervig ist nur die asynchrone Funkverbindung: Wollt ihr mit nur einem In-Ear Musik oder Sound hören, müsst ihr zwangsläufig den rechten Ohrstöpsel nutzen, denn der linke wird abgeschaltet.

Was finde ich so super? Was mir aber besonders gefällt ist die Flexibilität der In-Ears: Denn ihr könnt dank USB-Dongle die Kopfhörer problemlos an PC, PS5 und Switch verwenden. Das ist vor allem für jemanden wie mich praktisch, der oft an mehreren Geräten unterwegs ist.

Ihr könnt die Kopfhörer mit Dongle an jedem Gerät benutzen und seid nicht in der Verwendung beschränkt. Und das ist extrem einfach: Kaum ist der Dongle eingesteckt und das Ladecase geöffnet, verbinden sich die Kopfhörer sofort. Mittlerweile hat EPOS auch ein Update nachgeschoben, sodass ihr das Mikrofon der In-Ears auch beim Gaming nutzen könnt. Von dem Mikrofon solltet ihr aber nicht zu viel erwarten, ich klinge immer ein wenig dünn.

Derzeit wenige, gute Alternativen auf dem Markt

Was gibt es sonst so? Mit den HyperX Cloud Mix Buds gibt es zumindest eine Gaming-Alternative auf dem Markt, doch im Test konnten mich die In-Ears nicht unbedingt überzeugen. Das liegt vor allem am schlechten Sitz der In-Ears.

Mit den VR P10 Wireless Gaming Earbuds von soundcore gibt es immerhin eine vielversprechende Alternative für rund 100 Euro, die man dank Adapter auch an der PS5 verwenden kann. Bei der Verarbeitung hinken diese aber EPOS hinterher.

Weitere Alternative wären noch die Razer Hammerhead HyperSpeed. Diese bieten eine niedrige Latenz und für den kleinen Aufbau einen überraschend guten Klang.

Ansonsten setze ich weiterhin meine Hoffnung direkt auf Sony. Denn angeblich sollen in naher Zukunft offizielle In-Ear-Kopfhörer für die PS5 von Sony kommen:

Sony bringt angeblich neue Kopfhörer für die PS5 und könnte mir damit einen großen Wunsch erfüllen