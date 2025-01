Ein 23 Jahre altes RPG zu D&D hat gerade ein neues Update erhalten, weil die treue Community das Game immer noch spielt

Wie beliebt Neverwinter Nights unter Fans auch heute noch ist, zeigt auch das Werk eines Fantasy-Autors. Denn diese Person entwickelt gerade für das alte RPG eine eigene Kampagne, die Inhalte von mindestens 60 Stunden bieten soll. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ein Fantasy-Autor verliebte sich in ein uraltes altes Spiel, entwickelt gerade dafür eine 60-stündige Fortsetzung auf Steam

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Neverwinter: Trailer zur Erweiterung „As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold“

Mittlerweile, 23 Jahre später, hat sich das eine treue Community aufgebaut, was unter anderem an dem sehr guten Editor liegt, der Spielern viele Freiheiten bei der Erschaffung von neuen Inhalten gibt. Nun hat das uralte Rollenspiel ein neues Update erhalten.

