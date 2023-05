Ein Fantasy-Autor verliebte sich in ein 21 Jahre altes Spiel, entwickelt gerade dafür eine 60-stündige Fortsetzung auf Steam

Neverwinter Nights gilt unter Spielern umstritten, denn mit Baldurs Gate konnte das Spiel einfach nicht mithalten. Ein Fantasy-Autor führt aber seit 21 Jahren eine besondere Art von Beziehung mit dem Spiel.

Neverwinter Nights war das nächste Rollenspiel von BioWare nach den beliebten „Baldur’s Gate“-Spielen. Doch viele Fans wurden mit dem Spiel nicht glücklich. Es war kein Party-RPG mehr und die Entwickler setzten auf eine neue 3D-Engine, die schon zum Release als altbacken galt.

Viele Fans wandten sich schließlich enttäuscht von dem RPG ab. Doch bis heute hat daas Spiel eine kleine, treue Fangemeinde. Luke Scull, Autor der Fantasy-Romanreihe The Grim Company und Entwickler beim RPG-Studio Ossian, ist einer dieser Fans.

Auch 21 Jahre nach Release entwickelt er noch eine umfangreiche Kampagne für das Spiel. Mittlerweile lässt sich Neverwinter Nights dank Enhanced Edition auch auf modernen Systemen über Steam spielen.

Mods machen ihn bekannt, sodass ihn BioWare anheuert

Wie begann seine Karriere? Scull entwickelte seine ersten Mods für Neverwinter Nights. Denn das Spiel bot ein hervorragendes Werkzeug für eigene Mods und Geschichten. Irgendwann wurde dann auch BioWare auf ihn und seine Mods aufmerksam (via pcgamer.com):

Es ist fast über Nacht passiert, dass ich von einem Amateurautor zu einem Autor geworden bin, der herausgefunden hat, wie man schreibt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber dann hat mich BioWare 2006 kontaktiert und mich gebeten, eine Premium-Mod für sie zu schreiben. Und ich habe natürlich zugesagt, denn warum sollte man das nicht tun? Luke Scull

Wie ging es weiter? Ärgerlicherweise stellte dann der Publisher Atari die kostenpflichtigen Inhalte wieder ein. Doch genau diese ersten Mods für Neverwinter Nights führten schließlich zu einer Karriere im Bereich Spiele und Fantasy-Fiction.

Ich arbeitete Teilzeit in einem Büro, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, während ich an The Shadow Sun arbeitete, und wurde entlassen, also beschloss ich: ‘Warum nicht versuchen, einen Roman zu schreiben?’ Luke Scull

Dieses Projekt wurde zum ersten Buch von Sculls Reihe “The Grim Company”.

Was macht er heute? Mittlerweile ist er ein etablierter Autor, der vor kurzem an der Warhammer-Reihe für Games Workshop mitgewirkt hat, während er weiterhin die Welt von The Grim Company aufbaut und Spiele für Ossian entwickelt.

Bis heute glaubt er, dass Neverwinter Nights für ihn der Schlüssel für seine heutige Karriere gewesen sei. Denn ohne das Spiel wäre er nie Fantasy-Autor geworden.

Heute könnt ihr eine verbesserte Version des RPGs spielen

Kann man das RPG heute noch spielen? Wer heute Neverwinter Nights auf Steam für knapp 15 Euro kauft, bekommt nur noch die Enhanced Edition. Entwickler Beamdog überarbeitete das alte Spiel und machte es wieder für neue Systeme tauglich: Support für neue Betriebssysteme, höher auflösende Grafiken und Unterstützung von hohen Auflösungen.

Wer heute einen Blick in das Spiel wirft, dürfte daher eine andere Erfahrung machen als Spieler, die vor 20 Jahren das erste Mal Niewinter besuchten. Auf Steam bekommt die Enhanced Edition bei knapp 6.000 Rezensionen immerhin 89 % positive Bewertungen.

Obendrein könnt ihr im neuen Launcher die Kampagne „Siege of Shadowdale“ auswählen, die Scull entworfen hat. Dort könnt ihr sein altes Werk einmal selbst erleben.

Wer mehr Bock auf das “Dungeon & Dragons”-Universum hat, der könnte sich auch den aktuellen Film ansehen:

