Alte Männer (über 50) lieben ein bestimmtes Anime-Genre, deshalb bekommen wir so viele davon

Alte Männer stehen auf Isekai-Anime. Das hat die Auswertung eines TV-Herstellers ergeben und das erklärt so einiges.

Die Welt der Anime ist bunt und vielfältig, doch in den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass ein Genre alle anderen dominiert und von Fans geliebt wird: Isekai. Doch gerade eine Altersgruppe scheint gar nicht genug davon bekommen zu können: Alte Männer. Das hat jetzt eine Auswertung eines TV-Herstellers gezeigt. Satte 11 von 12 der beliebtesten Anime gehören zum Bereich Isekai oder Fantasy.

Overlord ist einer der beliebtesten Isekai der letzten Jahre:

Video starten Trailer zu Overlord, dem Isekai-Anime mit Monster-Lich als Protagonist

Was sind Isekai? Isekai bedeutet übersetzt schlicht „Andere Welt“. In aller Regel geht es in der Handlung um einen Charakter, der aus dem gewöhnlichen Alltag gerissen wird – oft durch den Tod, aber nicht immer – und anschließend in einer anderen Welt mit neuen Gesetzmäßigkeiten erwacht. Häufig gibt es hier Magie und der Hauptcharakter hat irgendeine tragende Rolle inne – entweder, weil er oder sie besonders begabt ist oder in eine wichtige Familie hineingeboren wurde.

Isekai können dabei durchaus verschiedene Sub-Genres bedienen. Während viele auf Action und Fantasy setzen, gibt es aber auch Geschichten mit einem Fokus auf Romantik, Wirtschaft oder psychologischen Spielchen.

Wie wurden die Daten gesammelt? Die Daten stammen vom TV-Hersteller TVS REGZA, der die Daten aus der Nutzung von über 620.000 TV-Geräten in Japan über den Sommer 2026 ausgewertet hat. So konnte herausgefunden werden, welche Zuschauer aus bestimmten Altersgruppen Serien verstärkt schauen oder eher verschmähen. Die ausgewerteten Daten wurden in einem PDF des Anime Data Award veröffentlicht.

Sword Art Online gilt für viele als der Begründer des noch immer anhaltenden Isekai-Trends.

21 von 24 der beliebtesten Anime-Serien der alten Männer sind Isekai

Was schauen „alte Männer“ so? Je nachdem, welche Altersgruppe man sich anschaut, wird recht schnell deutlich, dass gerade ältere Männer eine ziemliche Vorliebe für Fantasy oder Isekai haben.

Im Folgenden sind die fett geschriebenen Titel aus dem Bereich Isekai, Fantasy oder beidem.

Männer zwischen 35 und 49 Jahren schauten vor allem diese Anime im Sommer:

1. That Time I Got Reincarnated as a Slime

2. From Old Country Bumpkin to Master Swordsman

3. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

4. The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System

5. Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing

6. I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand

7. Daemons of the Shadow Realm

8. The Frontier Lord Begins With Zero Subjects

9. The World’s Strongest Rearguard

10. Saga of Tanya the Evil

11. The Ghost in the Shell

12. A Livid Lady’s Guide to Getting Even

Insgesamt 10 der 12 beliebtesten Serien hier sind entweder Isekai, Fantasy oder beides.

Bei Männern zwischen 50 und 64 Jahren ist es noch deutlicher:

1. That Time I Got Reincarnated as a Slime

2. From Old Country Bumpkin to Master Swordsman

3. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

4. I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand

5. Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing

6. The Frontier Lord Begins With Zero Subjects

7. The World’s Strongest Rearguard

8. The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System

9. A Livid Lady’s Guide to Getting Even

10. The Ghost in the Shell

11. Skeleton Knight in Another World

12. Saga of Tanya the Evil

Das sind satte 11 von 12 Serien, also noch einmal eine mehr als bei der jüngeren Alterskategorie.

Falls ihr jetzt selbst Lust auf Isekai habt: Die 5 besten Isekai, die jeder Fan gesehen haben sollte, gibt’s hier.

Was schauen andere Gruppen so? Um eine bessere Vergleichbarkeit zu haben, gibt es hier noch ein paar Kurz-Infos, wie viele Isekai/Fantasy-Serien von anderen Gruppen in den Top 12 gelandet sind:

Frauen zwischen 35 und 49: Nur 7 von 12 Serien sind Isekai oder Fantasy.

Frauen zwischen 50 und 64: Nur 7 von 12 Serien sind Isekai oder Fantasy.

Teenager zwischen 13 und 19: Auch hier sind 7 von 12 Serien Isekai oder Fantasy.

Junge Männer zwischen 20 und 34: Nur 6 von 12 Serien sind Isekai oder Fantasy.

Junge Frauen zwischen 20 und 34: Lediglich 5 von 12 Serien sind Isekai oder Fantasy.

Isekai und Fantasy sind also über alle Altersgruppen hinweg extrem beliebt und machen fast immer mindestens die Hälfte der beliebtesten Serien aus – doch gerade bei alten Männern ist das am deutlichsten.

Warum sind Isekai so beliebt? Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Isekai bieten in aller Regel eine „gewohnte“ Unterhaltung – man weiß schlicht im Vorfeld schon, was man bekommt. Zumeist eine Fantasy-Welt, die sich perfekt für ein paar Stunden Eskapismus eignet und dazu auch noch eine „Machtfantasie“ bedient – mal mehr, mal weniger. Häufig dürfte es der Wunsch sein, dem eigenen Leben einfach für eine Weile in der Unterhaltung zu entfliehen, und das schafft Isekai für viele Männer wohl wie kein anderes Genre.

Wenn ihr euch also wundert, warum in den letzten Monaten mehr Isekai erschienen sind als jemals zuvor in der Geschichte der Anime, dann habt ihr hier euren Grund: Sie sind einfach extrem beliebt und bieten gerade älteren Männern eine Unterhaltung, nach der sie sich sehnen.