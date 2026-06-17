Als GenZler sehne ich mich nach Besitz und kaufe deswegen wieder DVDs

„Früher war alles besser.“ Zumindest findet das unser Tech-Autor Jan Hartmayer, wenn es um physische Medien geht. Er sammelt leidenschaftlich gerne DVDs, ihre Boxen und würde am liebsten seine ganze Steam-Bibliothek analogisieren.

Eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist es, nach einem Shopping-Trip auf der Rückbank des Autos zu sitzen und die erlangten Schätze zu begutachten. Egal ob Film, Serie oder Spiel. Als Kind konnte ich mir stundenlang die schön designten Boxen von DVDs anschauen.

Außerdem gehöre ich zur Gen Z und sehne mich wie viele andere Menschen danach, unsere Medien tatsächlich wieder zu besitzen. Dadurch müsste ich zum Beispiel nicht mehr ständig verschiedenste Abo-Kosten zahlen, nur um meine Lieblingsserien anzuschauen.

Zwar nutze ich selbst viele digitale Medien, doch mein nostalgischer Sammeldrang war dann doch so stark, dass ich mir in den letzten Wochen gleich zwei verschiedene DVD-Boxen zugelegt habe.

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Das längst vergessene Laufwerk

Box-Nummer 1 ist die PC-Variante des Gothic-Remakes, das ich vorbestellt und nicht bereut habe. Ich war selbst etwas überrascht, dass heutzutage für den PC noch Retail-Boxen verkauft werden. Einmal geöffnet, übertraf mich sofort eine Welle der Nostalgie. Ich wurde aber sofort mit einem Problem konfrontiert.

In welches Laufwerk stecke ich die beiden Discs? Mein Computer hat seit mehreren Jahren keine Möglichkeit mehr, DVDs abzuspielen. Zu meinem Glück gibt es portable Laufwerke, die man per USB-Verbindung an seinen Rechner anschließen kann.

Danach musste ich aber feststellen: Die beiden DVDs sind nur kosmetischer Natur. Das Spiel wird wie gewohnt über einen Aktivierungscode auf Steam eingelöst und dort heruntergeladen. Das ist zwar schade und hätte ich eigentlich wissen müssen, dennoch freue ich mich: Nach über 12 Jahren habe ich wieder ein physisches PC-Spiel meiner Sammlung hinzugefügt.

Das einzig Nervige an der Spiele-Box ist der Papier-Umschlag. Hier hätte ich mir einen Druck auf die Rückseite der Box gewünscht.

Mein zweiter Kauf hingegen war kein Spiel, sondern eine alte Serie aus dem Entertainment-Bereich, die ich seit Jahren auf meiner Wunschliste hatte.

Alte Serie, neuer Spaß

DVD-Paket-Nummer 2 ist die Komplettbox der über 25 Jahre alten Serie „Stargate Kommando SG-1“. Es handelt sich um eine bekannte Sci-Fi-Show, die ich als Kind bereits mochte und nie vollständig angeschaut habe.



Es wäre zwar auch möglich gewesen, über Streaming-Dienste wie Amazon Prime und MGM-Abo die Show anzusehen, aber mein stures Gen-Z-Hirn will die Serie auch in 20 Jahren noch besitzen und ohne erneute Kosten rewatchen können. Außerdem weiß niemand, ob Prime in der Zukunft die Serie noch anbietet oder ob es den Dienst dann noch gibt. Aber ich weiß, dass ich meine physischen Medien und DVD-Player freiwillig niemals hergeben werde!

Außerdem ist es schön, diese Boxen ins Regal zu stellen, und sie dienen für mich gleich als Dekoobjekt für das eigene Heim. Deswegen wünsche ich mir auch wieder, dass PC-Spiele öfter echte Boxen verkaufen und ich somit meinen Sammelwahn stillen kann. Vor einiger Zeit haben andere Nutzer sogar Straftaten begangen, um an physische Medien zu gelangen: Nutzer plündern gerade tausende DVDs aus roten Automaten, weil sie glauben, dass diese niemandem mehr gehören

Benutzt ihr noch aktiv DVDs? Seid ihr auch ein GenZler und wünscht sie euch zurück, oder seid ihr jünger/älter und froh, dass alles digital und immer verfügbar ist? Wie sieht eure Sammlung aus? Schreibt es uns in die Kommentare!