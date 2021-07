Vorsicht vor inoffiziellen Alpha-Zugängen zu Ashes of Creation – Entwickler droht mit Accountsperre

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Es ist zwar eine gängige Methode von MMORPG-Entwicklern, das Teilen von Accounts zu verbieten, das aber als eine Art von Pay2Win zu sehen, ist ein interessanter Ansatz. Freut ihr euch auf Ashes of Creation? Habt ihr euren Account in einem MMORPG schon einmal geteilt und wurdet dafür bestraft? Lasst uns gerne ein Kommentar da!

Welche Auswirkungen hat das noch? Es ist kein Zufall, dass das genau jetzt passiert. Demnächst startet Ashes of Creation eine Alpha, und in diversen Foren wurden Keys und Zugänge zu dieser Alpha verkauft, oder angeboten die Zugänge zu teilen. Bereits hier sollen die Auswirkungen der neuen Richtlinien greifen.

Was ist passiert? Der Entwickler Intrepid, welcher derzeit das neue MMORPG Ashes of Creation entwickelt, hat seine Nutzungsbedingungen für das Spiel angepasst. So soll es harte Strafen für das Weitergeben, Kaufen, Leihen oder Teilen eines Accounts geben. Diese Strafen können im Höchstfall sogar zu einem Bann des beteiligten Accounts führen.

