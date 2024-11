Welches CoD: Black Ops hatte den besten Zombie-Modus? Alle Modi im Ranking

Mit Call of Duty: Black Ops 6 hat die beliebte Shooter-Reihe mal wieder einen Zombie-Modus bekommen. Im Gegensatz zum Vorgänger ist dieser auch wieder rundenbasiert. Das heißt, ihr kämpft Welle um Welle gegen immer stärker und schneller werdende Untote. Doch welcher Black Ops hatte den besten Zombie-Modus?

Was ist das für ein Ranking? In Treyarchs World at War hatte der Zombie-Modus von Call of Duty seinen Anfang, doch mit der „Black Ops“-Serie nahm er richtig Fahrt auf. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat sich deshalb gefragt, welches Black Ops den besten Zombie-Modus hatte und sie in einer Tier List gerankt.

Das Ranking basiert rein auf der persönlichen Meinung und Spielerfahrung des Autors, der ihr natürlich nicht zustimmen müsst. Teilt uns stattdessen gerne in den Kommentaren mit, wie ihr die Modi ranken würdet.

S-Tier – Der beste Zombie-Modus aller Zeiten

Black Ops 3 hat wohl die besten Maps aller Zombie-Modi und brachte innovative Neuerungen wie die Kaugummis. Dazu macht das schnellere Movement einfach viel mehr Spaß als in den Vorgängern. Obendrein gab es am PC Custom-Zombies, wodurch die Spieler eigene Maps erschaffen konnten.

A-Tier – Starke Modi, aber nicht die Spitze

Black Ops 2

Black Ops 2 hat es geschafft, das Gameplay vom Zombie-Modus nach Black Ops 1 stellenweise zu verbessern, obwohl Black Ops 1 schon ein sehr gutes Gesamtpaket hatte. Die große Schwäche von BO2 sind für mich die Maps. Diese kommen – außer Origin – nicht an die Qualität des Vorgängers oder des Nachfolgers heran.

Black Ops 1

Bei Black Ops 1 stimmt einfach das Gesamtpaket. Die Maps, das Gameplay, Perks … Es hat einfach Spaß gemacht und war dabei auch noch sehr simpel. Die Nachfolger haben das Konzept aber teilweise noch verbessern können und kleinere Schwächen von Black Ops 1 ausgeglichen.

B-Tier – Ein solides Fundament mit ungenutztem Potenzial

Black Ops 6

Der Zombie-Modus von Black Ops 6 macht vieles richtig. Es gibt coole Kaugummis, Perks, die Maps sind keine komplette Katastrophe und es scheint gelungen, eine gute Spielerfahrung für erfahrene Zombie-Spieler und Anfänger zu schaffen – wobei der Modus etwas knackiger sein könnte.

Das ganze System mit den Augmentierungen finde ich allerdings überflüssig. Klar, es ist ein weiterer Anreiz zum Grinden, aber es macht die Zusammenstellung des eigenen Loadouts unnötig kompliziert. Man hat das Gefühl, man müsse erst seine Augmentierungs-Forschung organisieren, ehe man einen Run starten kann.

Die große Stärke von Black Ops 6 ist für mich aber das neue Omnimovement. Das macht mir sowohl im Multiplayer als auch im Zombie-Modus großen Spaß und lässt den jüngsten Ableger der Reihe in meinen Büchern sogar an Black Ops 4 vorbei klettern.

Black Ops 4

Das Gameplay von Black Ops 4 war gut, aber es konnte nicht mit den ersten drei Teilen der Reihe mithalten. Ich hatte beim Spielen einfach das Gefühl, dass Treyarch dem Modus mit Black Ops 4 Innovation verpassen wollte, nach der niemand gefragt hat und die einfach nicht gut umgesetzt wurde.

C-Tier – Das schlechteste Black Ops, aber…

Cold War

Bei Cold War sticht das Gameplay heraus, denn es macht wirklich Spaß. Die Maps haben mir im Vergleich zu anderen BO-Teilen nicht so zugesagt. Dazu fühlte sich Cold War schneller repetitiv und weniger herausfordernd an, als andere Zombie-Modi. Ich bin mit Cold War einfach nicht warm geworden.

Doch es gibt – entschuldigt die olle Phrase – Licht am Ende des Tunnels: Cold War ist zwar das Schlusslicht unseres „Black Ops Zombie Rankings“, aber es hat bei weitem nicht den schlechtesten Zombie-Modus. Vanguard und Modern Warfare 3 (2023) wären auf einer Liste mit allen Zombie-Modi weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. MW3 schoss für mich so weit am Ziel vorbei, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es in einer solchen Liste erwähnen sollte.

Falls ihr jetzt noch ein paar Tipps für den Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 mitnehmen wollt, habe ich auf MeinMMO 15 durchaus hilfreiche Ratschläge für Zombie-Neulinge zusammengefasst: CoD Black Ops 6 Zombies: 15 Tipps für Einsteiger, wie ihr mehr Runden überleben könnt