Mit der Mod007B-HE hat der Hersteller Akko eine robuste und schwere Tastatur mit magnetischen Switches vorgestellt. Ob sich der Preis von rund 240 Euro für die Gaming-Tastatur lohnt, hat MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann gestetet.

Unter dem kryptischen Namen “Mod007B-HE” bietet Akko eine Gaming-Tastatur mit magnetischen Switches für Spieler an. Akko verspricht nicht nur seine “erste Aluminiumtastatur mit Magnetschaltern und ISO-Layout”, sondern auch einige einzigartige Funktionen wie Rapid Trigger und Dynamic Keystrokes (DKS).

Was das alles ist und ob sich die Gaming-Tastatur für euch lohnt, habe ich auf MeinMMO für euch ausführlich getestet.

Test im Überblick

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und teste Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Für MeinMMO teste ich seit vielen Jahren Hardware für unsere Leser. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Transparenzhinweis: Das Modell wurde uns vom Hersteller als Rezensionsexemplar angeboten. Eine Einflussnahme auf den Test fand nicht statt. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details Hier findet ihr die technischen Details der als Tabelle (zum Ausklappen klicken): Design/Interface Kabelgebunden, Bluetooth oder Funk-Verbindung; , 75-%-Design Tastenart magnetische Switches (Cream Yellow Magnetic) im deutschen Layout; PBT-Tastenkappen programmierbare Tasten Ja Beleuchtung Ja Kompatibilität PC Lieferumfang Tastatur, Ladekabel, Handbuch, Kabelloser Dongle, Tastenkappen, Werkzeug für Tasten- und Switch-Tausch Besonderheiten 75-%-Design mit dedizierten Medientasten, Rapid-Trigger-Funktion, einstellbarer Tastendruckpunkt und Dynamic Keystrokes (DKS) Preis (UVP) 239,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? Der Lieferumfang der Akko MOD007B-HE fällt sehr umfangreich aus. Neben der Tastatur befinden sich noch ein USB-C-Kabel, das (deutsche) Handbuch, ein kabelloser Dongle, Tastenkappen und Werkzeug für Tasten- und Switch-Tausch in der Box.

Mit den zusätzlichen Tastenkappen lässt sich das Design der Tastatur noch etwas anpassen und es liegen ein paar Tasten für ISO-Nordic und ISO-UK in der Box. Ihr könnt daher, wenn ihr Lust habt, vom deutschen Layout auf ein anderes wechseln.

Wie ist die Tastatur aufgebaut? Die Tastatur bietet euch ein 75-%-Layout an. Damit ist die Tastatur kleiner als das normale TKL-Design, weil die Pfeiltasten im Vergleich zu TKL noch etwas stärker in den Buchstabenbereich rutschen. Außerdem sind die Sondertasten, die sich sonst oberhalb der Pfeiltasten befinden, als vertikale Linie angeordnet.

Wie sieht die Tastatur aus? Die Tastatur kommt in einem schlichten, schwarzen Design. Die Gaming-Tastatur von Akku bietet euch eine vollständige Hintergrundbeleuchtung an, die ihr über die offizielle Software von Akku zusätzlich anpassen könnt. Die Tastenkappen selbst sind jedoch nicht durchscheinend und die Tastatur erinnert mich damit an Corsairs hervorragende K65 Plus Wireless (zum Test).

Die Helligkeit der Beleuchtung ist ausreichend, reicht aber nicht, um die Beschriftung der Tasten ausleuchten zu können. Wollt ihr die Tastatur mit dem eingebauten Akku nutzen, kann es sich lohnen, die Beleuchtung ganz abzuschalten.

Eine merkwürdige Entscheidung ist übrigens, den Schalter für den Wechsel von Kabel- auf Akkumodus unter der Feststelltaste zu verstecken. In meinen Augen ziemlich umständlich. Der Schalter wäre am äußeren Gehäuse besser angebracht gewesen.

Der kleine Schalter für den Wechsel zwischen Kabel- und Akkumodus befindet sich unter der Feststelltaste. Eine merkwürdige Designentscheidung.

Verarbeitung

Was wiegt die Tastatur? Die Gaming-Tastatur fühlt sich wirklich wertig an und das merkt man auch an dem Gewicht: Immerhin wiegt die Tastatur 1.985 Gramm und hätte damit meine Küchenwaage fast an ihre Grenzen gebracht. Denn die schafft gerade 2 Kilo und wäre mit mehr Gewicht überfordert gewesen. Es gibt auch Küchenwaagen, die problemlos 5 Kilo schaffen, aber in einem so kleinen Haushalt wie bei mir brauche ich keine stärkere Waage.

Zum Vergleich: Die Turtle Beach Vulcan II TKL Pro (zum Test) wiegt gerade einmal rund 700 Gramm. Also etwa ein Drittel.

Wie fühlt sich die Tastatur sonst an? Die Gaming-Tastatur setzt auf einen robusten Korpus, der auf der Unterseite mit einem Aluminiumgewichtsstab verstärkt ist. Im Inneren ist eine Dämmung aus Silikon verbaut, damit die Tasten leiser und weniger laut klingen.

Bei den Tastenkappen setzt Akko auf PBT-Doubleshot-Material. Dadurch nutzen die Tasten deutlich weniger ab, als wenn ihr auf einer Tastatur mit ABS-Tastenkappen unterwegs seid. Da Akko bei seinen Switches auf das übliche Cherry-Kreuzprofil setzt, könnt ihr auch andere Tastenkappen einsetzen.

Etwas seltsam: Während Akko beim US-Layout die Tastatur als Hotswap-fähig bezeichnet, fehlt die Bezeichnung bei der ISO-DE-Version. Warum die Angaben nicht übereinstimmen, ist mir nicht bekannt. Zerlegt habe ich die Tastatur im Test dann auch vorsichtshalber mal nicht. Ich habe jedoch beim Hersteller nachgefragt, ob die deutsche Tastatur Hotswap anbietet und werde den Test entsprechend aktualisieren, sobald die Information da ist.

Software

Bei der Software setzt die Tastatur auf den “Akko Cloud Driver.” Die Software ist vollständig auf Deutsch übersetzt und ist insgesamt leicht verständlich. Über die Software lassen sich Makros, die Tastenbelegungen und auch die Beleuchtung anpassen.

Die Besonderheit ist jedoch, dass ihr über die Software den Tastendruckpunkt der Tasten zwischen 0,1 mm uns 4,0 mm beliebig anpassen könnt. Hinzu kommen sogenannte “Rapid Trigger”, die sich ebenfalls über die Software anpassen lassen.

Interessant sind auch die sogenannten Dynamic Keystrokes (DKS). Damit kann das Drücken einer Taste bis zu vier verschiedene Tastenfunktionen auslösen. Das ist dann abhängig von der Stärke des Tastendrucks:

Ein leichter Druck löst Aktion 1 aus.

Ein tieferer Druck aktiviert Aktion 2.

Das Loslassen der Taste unterstützt auch eine zweistufige Tasteneinstellung.

Auf diese Weise kann man Tasten doppelt oder sogar dreifach belegen. Ich kann euch aber sagen, dass das wirklich gewöhnungsbedürftig ist. Wenn ihr wie ich munter auf die Tasten eindrückt, dann erwischt ihr schneller mehr Aktionen als ihr eigentlich wolltet. Hierfür ist dann wirklich ein Feingefühl bei den Tasten gefragt.

Ergonomie

Die Tastatur ist durch das kleine Design ergonomisch sehr angenehm, da die Hand mit der Maus so näher an den Körper rutschen kann. Dadurch ist der Winkel zwischen Arm und Oberkörper kleiner, was für die Ergonomie ein Pluspunkt ist.

Durch das hohe Gewicht ist es außerdem fast unmöglich, die Tastatur auf dem Schreibtisch unbewusst zu verschieben. Die Tastatur steht wirklich sicher auf dem Schreibtisch.

Die Tasten

Unter den Tastenkappen meiner Tastatur liegen “Cream Yellow Magnetic”-Switches, dabei handelt es sich um lineare Switches. Das heißt, ihr spürt keinen klaren Druckpunkt bei den Tasten, wie das etwa bei taktilen Switches der Fall ist.

Die “Cream Yellow Magnetic”-Switches in der Nahansicht ohne Tastenkappen.

Wie laut ist die Tastatur? Magnetische Switches klappern nicht so laut wie herkömmliche lineare oder taktile mechanische Switches, die in der Regel gut hörbar sind.

Bei der magnetischen Tastatur ist jedoch jeder Anschlag durch ein klares und deutliches “Klick” zu hören. Mögt ihr solche Begleitgeräusche nicht, dann ist diese magnetische Tastatur grundsätzlich nichts für euch. Von den Switches selbst ist sonst so gut wie nichts zu hören. Außer dem “Klick” hört man nur den Anschlag der Finger auf den Tastenkappen.

Fazit: Wertige Gaming-Tastatur mit vielen Features

Lohnt sich die Tastatur? Mit einer UVP von 239,99 Euro ist die Tastatur wirklich teuer und toppt bei der UVP so einige Tastaturen, die ihr sonst auf dem Markt finden könnt. Selbst Logitechs sündhaft teure G Pro X TKL Lightspeed (zum Test) ist von der UVP 10 Euro günstiger. Mittlerweile liegt der Preis hier auch eher bei 199,00 Euro.

Im direkten Vergleich zu Logitech bietet Akkos Mod007B-HE jedoch auch einige Features mehr. Die Tastatur fühlt sich nicht nur wertiger und robuster an, die magnetischen Switches sind sehr präzise und mit Rapid-Trigger-Funktion, einstellbarem Tastendruckpunkt und Dynamic Keystrokes (DKS) sind einige spannende Features enthalten.

Sucht ihr eine schwere, robuste und wirklich hochwertige Gaming-Tastatur mit etlichen spannenden Features, dann kann ich euch die Tastatur, trotz des hohen Preises, wirklich empfehlen.

Braucht ihr die ganzen Zusatzfunktionen jedoch nicht, bekommt ihr mit der Ducky One 3 TKL (zum Test) für rund 140 Euro eine genauso gute Tastatur mit weniger Features.

Kaufen könnt ihr die Akko Mod007B-HE mit deutschem Layout direkt bei Akko.

Welche Alternativen gibt es?

Logitechs G Pro X TKL Lightspeed ist preislich der Akko Mod007B-HE ebenbürtig, bietet aber weniger Features an. Leider ohne Hotswap-Funktion und die Medientasten fallen etwas flach aus.

Die Ducky One 3 bekommt ihr für 160 Euro und das ist ebenfalls ein faires Angebot: Gute Switches, saubere Verarbeitung, dazu Dämmung im Gehäuse und Hotswap-Switches.

Mit der Corsairs K65 Plus Wireless gibt es ebenfalls eine Gaming-Tastatur für 160 Euro. Mit PBT-Tastenkappen, geschmierten und Hotswap-fähigen Switches und einer guten Akkulaufzeit bekommt ihr eine hervorragende Tastatur.

Weitere Gaming-Tastaturen: Ihr sucht nach weiteren Empfehlungen im Peripherie-Bereich? Dann schaut doch einmal in folgende Kaufberatung auf MeinMMO. Hier erklären wir euch, welche Tastaturen sich aktuell am meisten lohnen: Die besten Gaming-Tastaturen, die ihr aktuell kaufen könnt