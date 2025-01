Roadmap 2025 verrät, was in der Classic-Version eines beliebten MMORPGs ansteht – Neuerungen könnten ganze Fraktion vernichten

Die Verantwortlichen von Aion Classic haben die erste Roadmap für das Jahr 2025 veröffentlicht. Euch erwarten neben frischen Events und Dungeons auch Neuerungen, die gut gemeint sind, aber eine ganze Fraktion auslöschen könnten.

Was sind das für gefährliche Neuerungen? Im ersten Quartal 2025 sollen die Bevölkerungen der Server Atreia und Tahabata auf einem komplett neuen Server von Aion Classic zusammengeführt werden. So ein Merge ist für die Betroffenen immer ein zweischneidiges Schwert.

Zwar bekämpft man so die sinkenden Spielerzahlen, was sich positiv auf das Mit- und Gegeneinander in einem MMORPG auswirken kann (etwa was Wartezeiten für Gruppeninhalte angeht), doch raubt man den Server-Communitys, die teils über Jahre gewachsen sind, auch immer ein Stück ihrer Identität.

Das ist jedoch nicht das, was einigen Spielern von Aion Classic jetzt Sorgen bereitet. Sie blicken vielmehr auf das Fraktionsverhältnis: Die Elyos sind in der klaren Überzahl. Dieses Ungleichgewicht könnte sich durch den Server-Merge noch verschlimmern, befürchten einige Spieler.

User daruniasjoy schreibt auf YouTube daher: „Der Merge wird die Fraktion der Asmodier töten. Wenn ihr keine soliden Pläne habt, um dieses Problem zu beheben, wird eine Zusammenführung nichts von Wert bringen.“

Im Zuge der Serverzusammenführung soll es zudem ein Klassenwechsel-Event geben, bei dem ihr einmalig dauerhaft eure Klasse wechseln könnt. eladiadc5814 hofft auf YouTube, dass es dabei auch die Chance gibt, die Fraktion von Elyos auf Asmodier wechseln zu können, aber keinesfalls umgekehrt: „Ansonsten wird es unmöglich sein zu spielen.“

Hier der Trailer zur ersten Roadmap fürs Jahr 2025 in Aion Classic:

Großes Update im 2. Quartal 2025

Was verrät die Roadmap noch? Ansonsten stehen im ersten Quartal des Jahres vor allem Events auf dem Programm. Im zweiten Quartal wird’s dann deutlich spannender, wenn die Jubiläums-Party startet und Update 3.7 neue Dungeon-Herausforderungen bringt. Hier die Details:

PvP mit Wildcard: Nach viel positivem Spieler-Feedback kehrt das Wildcard-Event zurück. Es ermöglicht Fans, eine Fertigkeit aus einer anderen Klasse auszuwählen. Dadurch soll das PvP-Gameplay weniger vorhersehbar und noch spannender werden.

Nach viel positivem Spieler-Feedback kehrt das Wildcard-Event zurück. Es ermöglicht Fans, eine Fertigkeit aus einer anderen Klasse auszuwählen. Dadurch soll das PvP-Gameplay weniger vorhersehbar und noch spannender werden. Todesbringer-Event: Bei diesem Event müssen die Spieler eine bestimmte Anzahl von Kills erreichen, um sich Ruhm und wertvolle Belohnungen zu verdienen.

Bei diesem Event müssen die Spieler eine bestimmte Anzahl von Kills erreichen, um sich Ruhm und wertvolle Belohnungen zu verdienen. Oster- und Geburtstagsfeiern: Sowohl Ostern als auch das nächste Jubiläum des MMORPGs fallen in den April! Auf euch warten Community-Events, Turniere und natürlich frische Gelegenheiten, Ausrüstung zu sammeln.

Sowohl Ostern als auch das nächste Jubiläum des MMORPGs fallen in den April! Auf euch warten Community-Events, Turniere und natürlich frische Gelegenheiten, Ausrüstung zu sammeln. Update 3.7: Zwei neue Dungeons, neue Gegenstände und Quality-of-Life-Verbesserungen sind unter anderem Teil von Update 3.7. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Während die MMORPG-Oldies Aion und Aion Classic also weiterhin um neue Inhalte erweitert werden, wartet die MeinMMO-Redaktion vor allem auf den Release der Fortsetzung, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheinen soll. Aion 2 setzt dabei einen großen Fokus auf PvE und ein Geschäftsmodell wie Throne and Liberty.