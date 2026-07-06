Aion 2 entfacht in nur 2 Minuten mehr Hype als in den Jahren zuvor: „Ich bin verliebt“

Die Entwickler von Aion 2 haben einen neuen Trailer veröffentlicht und die Fans damit sofort begeistert.

Was ist das für ein Trailer? Unter dem Titel „SPREAD YOUR WINGS“ haben die Entwickler von Aion 2 einen Zusammenschnitt von verschiedenen Gameplay-Szenen, Bossen und Cut-Scenes veröffentlicht.

Der neue Trailer baut dabei schon durch seine Musik alleine Stimmung auf und löst ganz von alleine einen Hype um das MMORPG aus. Was dabei auffällt, ist der Fokus: Die Entwickler nennen den Trailer nicht nur „Spreiz deine Flügel“, sondern erklären auch in der Beschreibung:

„Das Schicksal hat dich auserwählt. Es ist an der Zeit, wieder deine Flügel auszubreiten! Erhebe dich in die Lüfte und rette die Welt vor dem Chaos – im einzigen MMORPG, das speziell für Luftkämpfe entwickelt wurde. AION 2 erscheint im September weltweit.“

Hier könnt ihr den Trailer selbst sehen:

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Hype auf Knopfdruck

Wie reagieren die Fans? Die Fans von Aion 2 sind sofort hyped. Die musikalische Untermalung, die Cut-Scenes und die Bosskämpfe setzten das kommende MMORPG episch in Szene. So kommentieren die Fans auf YouTube:

Harleen_PC: „NC, bitte gebt bei Aion 2 euer Bestes. Als Spieler, der Aion seit dem Originalspiel geliebt hat, hoffe ich, dass ihr aus den richtigen und falschen Entscheidungen der Vergangenheit gelernt habt, um Aion 2 eine lange und gesunde Zukunft zu ermöglichen. Lasst uns ein Spiel daraus machen, das noch viele Jahre bestehen kann.“

PvE_Zone: „Auf geht’s!“

The-Celts: „Großartiger Trailer, unglaubliche Grafik, ich liebe die Effekte. Macht weiter so. Es inspiriert mich dazu, mehr Musikvideos zu erstellen!“

metagalayasis369: „Der Soundtrack ist göttlich.“

thePRLCK: „Wie zur Hölle kann das so episch sein!!! Ich bin ehrlich gesagt verliebt.“

Wann geht es los? Aion 2 soll bereits im September an den Start gehen. Dabei wird der 16. oder 17. September 2026 vermutet, denn dieses Datum konnte man bereits im hauseigenen Purple-Launcher sehen.

Mit dabei sollen unter anderem die Veränderungen an der Monetarisierung, der Wirtschaft und den Pässen im Spiel sein. So soll Aion 2 um einiges weniger kostspielig werden, als noch in Korea und Taiwan.

Wartet ihr auch auf Aion 2? Lasst uns gerne eure Meinung zum neuen Trailer in den Kommentaren wissen. Mehr zu Aion 2 und den kommenden Änderungen, die es in der westlichen Version geben wird, erfahrt ihr hier: Aion 2 verrät endlich, wie die westliche Version zum Start aussehen soll