Age of Empires 4 ist ein Hit auf Steam, vor allem in Deutschland – Spielerzahlen, Reviews

Das Strategie-Spiel Age of Empire 4 hatte am 28. Oktober seinen Release. Am ersten Wochenende spielten 74.000 gleichzeitig den Titel: Ein Erfolg für die Serie und das Genre der Echezeit-Strategie. Der Titel ist vor allem in Deutschland und der Schweiz beliebt. In Reviews wird der Multiplayer-Modus gelobt.

So schlägt sich Age of Empires 4 auf Steam:

Bei den Global Top-Sellers auf Steam liegt Age of Empires IV im Moment auf Platz 1 vor Forza Horizon 5, The Forest und New World – das spricht für solide Verkaufszahlen.

Bei den Spielerzahlen erreichte Age of Empires 4 am Sonntag gleichzeitig 73,928 Spieler. Das ist für ein Strategie-Spiel ein relativ hoher Peak-Wert und höher als erfolgreiche Strategie-Titel wie Vermintide 2 oder X:Com Enemy Unknown, wie PC Gamer weiß.

Bei den Reviews auf Steam steht Age of Empire im Moment bei „Sehr Positiv“ – das entspricht 83% positiven Reviews.

Der Strategie-Spiel-Experte der GameStar, Maurice Weber, widmet sich Age of Empires 4 kritisch:

Deutsche lieben einfach Age of Empires

Wo ist Age of Empires am beliebtesten? Wenn man sich das Suchinteresse an Age of Empires 4 auf Google Trends betrachtet, ist das Interesse in der Schweiz am höchsten. Danach folgt aber schon Deutschland. Im deutschsprachigen Raum scheint man die Serie einfach zu lieben – die Deutschen haben traditionell eine ausgeprägte Vorliebe für Strategiespiele, wir lieben auch Spiele, in denen wir richtig arbeiten müssen.

Erstaunlich gefragt ist Age of Empires 4 auch in China, Estland, Tschechien und Neuseeland.

In den USA interessiert man sich wenig für Age of Empires, das Interesse dort ist in Relation nur ungefähr ein Drittel so hoch wie in Deutschland.

Die Vorliebe der Deutschen für die Strategie-Reihe schlägt auch in den Reviews durch: Da wimmelt es von deutschen Reviews – normalerweise ist Englisch in der Bewertungs-Sektion dominant.

“Multiplayer rundum gelungen”

Was sagt man zum Multiplayer? Age of Empires war schon immer für seine hitzigen Multiplayer-Schlachten bekannt, bei denen Spieler in verschiedenen Ecken einer Karte starten, ihre Basen errichten und dann im Laufe des Matches aufeinanderprallen.

In den ersten Reviews zeichnet sich ein positives Bild zum Multiplayer-Modus des Spiels aus:

Es heißt etwa, die Völker würden sich stark voneinander unterscheiden – das sei hier besser als in Age of Empires 2

Ein Nutzer sagt, der Multiplayer sei „rundum gelungen“ – es gebe viele verschiedene Wege, jedes Volk zu spielen

Andere Nutzer kritisieren allerdings den Zustand des Spiels, es seien noch viele Bugs im Titel – es wirke eher wie eine Beta

