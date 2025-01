Eines der besten Aufbau-Spiele auf Steam kostet gerade nur 15 Euro, jede Runde ist hier anders als die vorige

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus schwärmt schon seit Jahren von Against the Storm, einem Roguelite-Aufbauspiel auf Steam. Das wurde seit seinem Early Access immer besser. Jetzt ist es im Angebot.

Was ist das für ein Spiel?

In Against the Storm baut ihr immer wieder eine Siedlung auf und müsst die Gunst der Königin erlangen. Der Clou: wiederkehrende Stürme machen es stetig schwerer, zu überleben.

Ihr durchforstet dabei Wälder und Lichtungen, müsst euch Gefahren und Katastrophen stellen und zugleich die Bedürfnisse eurer Bürger befriedigen, sonst geht das Dorf unter.

Je weiter ihr kommt, desto höher fallen die Belohnungen aus und ihr könnt verschiedene Boni, neue Gebäude und Effekte freischalten. Das Spiel selbst wird dabei immer härter, wenn ihr es so wollt.

Das macht Against the Storm so gut: Jede Runde im Spiel ist anders. Ihr habt jedes Mal, wenn ihr eine neue Map bzw. ein neues Dorf startet, andere Voraussetzungen. Euch begleiten etwa andere Spezies oder ihr bekommt andere Blaupausen zur Hand.

Dadurch müsst ihr euch jedes Mal neu einstellen, es gibt keine „Cookie Cutter“-Builds. Füchse haben andere Bedürfnisse als Menschen oder Biber, aber auch andere Fähigkeiten – und entsprechend sollte das Dorf aussehen.

Genau diese Abwechslung ist es, die MeinMMO-Redakteur Gerd Schuhmann dazu gebracht hat, innerhalb von 4 Tagen 50 Stunden in Against the Storm zu investieren.

Ende 2024 hat Against the Storm seinen ersten DLC mit einem neuen Volk bekommen: Fröschen. Sowohl das Grundspiel als auch der DLC sind im Moment auf Steam im Angebot:

„Ein herausragendes Aufbauspiel, das durchgehend motiviert“

Auf Steam hat Against the Storm eine Bewertung zwischen 92 und 95 % und ist damit sehr bis äußerst positiv. Die Spieler loben die Abwechslung im Spiel, durch die es nie langweilig wird, sowie die Möglichkeit, neue Inhalte beim Spielen freizuschalten. Ein Nutzer mit über 670 Stunden im Spiel schreibt:

Super entspannend zu spielen, aber trotzdem fesselnd durch das Meta-Game (die Siegel). Ich glaube, noch nie hat mich ein Spiel so lange an sich gebunden. Gruphy auf Steam

Für mich als Survival- und Strategie-Fan ist Against the Storm das absolute Comfort Game, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Trotz der knackigen Schwierigkeit haben die recht kurzen Runden etwas Kathartisches, das dazu verleitet, doch noch eine Runde dranzuhängen.

Was ihr bei Against the Storm allerdings nicht findet, sind Kämpfe. Sämtliche Probleme löst ihr ohne Waffen und meist auf wirtschaftlichem Wege. Wenn euch der Sinn nach etwas mehr Strategie steht, findet ihr in unserer Liste eine große Auswahl: Die 15 besten Strategiespiele für PC