Auf Steam bekommt ihr gerade ein echtes Strategie-Highlight für nur 3 € nachgeschmissen, aber es wird euch fertig machen

Auf Steam könnt ihr aktuell ein eiskaltes Strategie-Highlight zum Schnäppchenpreis ergattern. Dieses Spiel wird euch allerdings so einiges abverlangen.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Frostpunk, einem Survival-Strategie-Spiel von Entwickler 11 bit studios, den Machern von This War of Mine. Das Hauptspiel kostet auf Steam derzeit nur 2,99 €, die „Game of the Year“-Edition mit allen DLCs, Soundtrack und digitalem Artbook gibt es für 8,22 €. Das Angebot gilt noch bis zum 3. Februar 2025.

In Frostpunk sind nicht nur die Temperaturen eiskalt

Worum geht es in dem Spiel? Die Welt von Frostpunk ist in einen ewigen Schneesturm gehüllt, der bereits den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Um in dieser zu überleben, haben die Reste der Menschheit dampfbetriebene Maschinen entwickelt – daher auch das „(Steam-)Punk“ im Namen.

Euch fällt die Rolle des Kapitäns einer kleinen Kolonie zu. Ihr müsst die Bewohner eurer Siedlung warm und gesund halten, Nahrung beschaffen und andere wichtige Aspekte des täglichen Lebens regeln. Noch dazu führt ihr Gesetze ein, erforscht neue Technologien und erkundet die kalte Einöde auf der Suche nach Antworten und wertvollen Vorräten.

Was macht das Spiel zum Highlight? Die Rezensionen zum Hauptspiel auf Steam fallen „sehr positiv“ aus, die GameStar gab Frostpunk in ihrem Test 86 von 100 Punkten. Nach dem Release eines Endlosmodus und anderer kostenloser Erweiterungen wurde die Wertung noch um einige Punkte erhöht.

Frostpunk zeichnet sich vor allem durch seine unerbittlichen Survival-Aspekte und moralischen Dilemmata aus: Mehr Arbeitskräfte für die Kolonie sind gut, aber macht ihr dafür auch vor Kindern nicht halt? Und wie geht ihr mit Gestalten um, die eurer Herrschaft gefährlich werden könnten?

Zu viele Fehlentscheidungen und ihr werdet eures Postens „entbunden“. Nur ist es eben nicht immer leicht, zu sagen, welche Entscheidung die richtige wäre. Egal was ihr tut, am Ende des Tages werden eure Hände mit Blut befleckt sein – ihr könnt höchstens bestimmen, wessen es sein wird.

Im September 2024 erschien mit Frostpunk 2 eine Fortsetzung zum Strategie-Hit, die es ebenfalls in sich hat. Die hat nichts von der düsteren Atmosphäre des Vorgängers eingebüßt: MeinMMO-Autor Benedict Grothaus ging mit den besten Absichten in Frostpunk 2 hinein, wurde am Ende aber zum Diktator.