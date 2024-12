53-jährige Spielerin erklärt, warum sie Call of Duty nur mit der wohl unbeliebtesten Strategie spielen kann

Call of Duty: Black Ops 6 ist vor allem bei jüngeren Spielern beliebt, die viel springen, rutschen und nie stehen bleiben. Doch es gibt auch einige ältere Semester, die Spaß an dem Shooter haben. Damit sie mit den jungen Hüpfern mithalten können, erklärt eine 53-jährige Spielerin, müssen sie allerdings auf eine unbeliebte Strategie zurückgreifen.

Um welche Strategie geht es? Eine Spielerin hat im Subreddit von Call of Duty: Black Ops 6 über das sogenannte „Camping“ gesprochen – also das Verharren in einer idealerweise schwierig einsehbaren Position, um so Kills zu erzielen.

Camping ist bei vielen Gamern unbeliebt und hat schon so manchen CoD-Spieler zum Schreien gebracht. Die sogenannten Camper erzielen ihre Kills oft hinterrücks oder auf lange Distanz mit einem Scharfschützengewehr.

Für die Spielerin im BO6-Subreddit ist das allerdings die einzige Möglichkeit, wie sie Call of Duty (erfolgreich) spielen kann.

Camper muss schlechte Reflexe kompensieren

Warum kann die Spielerin nur mit der Strategie spielen? Die Spielerin erklärt, dass sie eine Camperin ist und sich nicht schämt, das zuzugeben. Sie sei 53 Jahre alt und habe keine guten Reflexe mehr (via Reddit).

Um ihre im Alter schlechter gewordenen Reflexe zu kompensieren, müsse sie strategisch spielen – und Camping sei für sie eine valide Strategie, um am Leben zu bleiben und ein paar Kills zu erzielen. Außerdem habe sie Spaß am Campen und stellt abschließend fest: „Es gibt kein Gesetz, das mich vom Camping abhält. Wenn ihr alle so gut seid, kommt und holt mich.“

Es gibt aber auch einige ältere Spieler, die schreiben, dass sie sich weiterhin am liebsten rennend über die Maps bewegen, viel rutschen, springen und generell eher aggressiv spielen.

Ist Camping wirklich eine valide Strategie? Wie viele Reddit-Nutzer auch in den Kommentaren des Posts schreiben, kommt das auf die Art des Campens an. Man kann strategisch wichtige Positionen oder die Zielpunkte halten und dem Team so beim Einnehmen und Verteidigen der Ziele helfen oder am Map-Rand sitzen und die Ziele komplett ignorieren.

Die Spielerin aus dem Reddit-Beitrag erklärt in einem Kommentar, sie sitze nicht durchgehend an einer Position und mache ihre Spielweise auch vom Verlauf des Matches abhängig: Wenn ihr Team gewinnt, spielt sie eher defensiv und hält wichtige Position, wenn ihr Team verliert, hilft sie, die Ziele zu erobern.

Generell ist das Halten von sogenannten Power-Positionen eine Strategie, die auch bessere Spieler nutzen. Wichtig ist dabei, den Spawn und die Laufrichtung der Gegner richtig vorherzusagen und sich entsprechend zu positionieren. Das ist allerdings auch nur semi erfolgreich, wenn eure Gegner cheaten: Ehemaliger Entwickler von Call of Duty erklärt, warum das größte Problem von Black Ops 6 schlimmer ist als je zuvor