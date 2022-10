Twitch-Streamerin meldet sich nach Unfall auf TwitchCon: „Zerschmetterte Knochen und Nervenschaden“

Die Streamerin Adriana Chechik (30) verletzte sich schwer auf der TwitchCon in San Diego, dem jährlichen Event der Streaming-Plattform Twitch. Nach einer Operation gab sie Fans Updates zu ihrem Gesundheitszustand.

Um welchen Unfall geht es? Die Firma Lenovo Legion hatte auf der TwitchCon, die vom 7. bis zum 10. Oktober in San Diego stattfand, ein besonderes Event abgehalten: Streamer und Streamerinnen prügelten sich mit Schaumstoff-Schlägern und sollten einander in ein Schaumstoff-Becken befördern.

Das ging jedoch fürchterlich schief, als die Streamerin Adriana Chechik nach ihrem Sieg gegen Kontrahentin „EdyBot“ in das Becken sprang: Sie brach sich den Rücken an zwei Stellen und musste noch am selben Tag operiert werden. Nun meldet sie sich nach einem weiteren Eingriff bei ihren Fans.

Twitch-Streamerin bricht sich bei PR-Aktion an 2 Stellen den Rücken – Gibt Firma auf der TwitchCon die Schuld

„Ich würde lieber sterben, als das nochmal zu machen“

Wie steht es jetzt um die Streamerin? Nach einem erneuten chirurgischen Eingriff am 11. Oktober meldete sich Adriana Chechik am nächsten Tag via Twitter. Die Operation habe 5 1/2 Stunden gedauert und es gehe ihr insgesamt gut, so die Streamerin.

Allerdings wurde auch das ganze Ausmaß der Verletzungen deutlich: Adriana Chechik berichtet von „komplett zerschmetterten“ Knochen und Nervenschaden an ihrer Blase. Sie hoffe, bald wieder pinkeln zu können.

Darüber hinaus teilte die Streamerin erste Etappen in ihrem Heilungsprozess. In der Physiotherapie habe sie versucht, sich aufzusetzen. Trotz der Medikamente habe sie jedoch unbeschreibliche Schmerzen. Sie sagte sogar, sie wolle lieber sterben, als das noch einmal zu machen.

Ich hasse das, mein ganzer Körper hasst das. Ich will nicht tapfer sein. Ich will nicht mutig sein. Ich habe eine Stunde lang geweint und die Schmerzen sind so stark, trotz aller Medikamente. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Adriana Chechik via Twitter

Wie geht es jetzt weiter? Die Streamerin hat offenbar noch einen langen Weg der Besserung vor sich. Auf Twitter schrieb sie am 12. Oktober, sie wolle sich ins Zeug legen, um wieder zu gehen. Ihr Ziel sei eine Wanderung mit ihrem Hund (via Twitter).

Trotz ihrer Schmerzen versucht Adriana Chechik offenbar das Beste aus ihrer Situation zu machen. Die Streamerin postete, sie werde für „lange Zeit“ ein stützendes Korsett tragen müssen und wolle es deshalb etwas aufhübschen lassen (via Twitter).

Was hat die Streamerin den Verantwortlichen zu sagen? Ebenfalls via Twitter erklärte Adriana Chechik, sie finde es „seltsam“, dass sich niemand vom Veranstaltungszentrum, dem Stand, an dem sich der Unfall zugetragen hat, oder von Twitch selbst Genesungswünsche für sie hätte.

Sie verstehe es, dass man aus Publicity-Gründen nicht darüber sprechen könne, doch dass bisher noch niemand nette Worte an sie gerichtet hätte, sei ziemlich daneben.

Wie sieht es mit rechtlichen Konsequenzen aus? Im Internet wird bereits darüber diskutiert, ob Adriana Chechik die Verantwortlichen verklagen könnte – unklar ist allerdings, ob es sich dabei um das Veranstaltungszentrum, Lenovo oder Twitch selbst handeln würde.

Twitch wurde 2014 vom Onlineversand Amazon übernommen. Nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs der Plattform wittern zahlreiche Leute in den Kommentaren auf Twitter bereits viel Geld im Falle einer Klage.

Die Streamerin selbst hat sich noch nicht näher dazu geäußert. Auf einen Kommentar, dass sie klagen solle, antwortete sie jedoch bejahend: „Jap, das sollte ich. […] Ich weiß nicht, ob die Nerven jemals heilen werden“ (via Twitter).

