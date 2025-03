In einem Spiel auf Steam macht ihr nichts anderes, als im Garten zu buddeln, doch für Spieler ist es eine „religiöse Erfahrung“

Auf Steam bietet euch ein Spiel eine ganz besonders simple Erfahrung. Die ist aber so gut umgesetzt, dass das Spiel 90 Prozent positive Bewertungen genießt.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Spiel A Game About Digging A Hole (auf Deutsch: Ein Spiel über das Graben eines Lochs). In dem Spiel ist das Ziel, ein Loch in seinem Hinterhof zu graben, mehr nicht. In der Erde befindet sich nämlich ein Schatz, den es zu bergen gilt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel anschauen:

„Eine religiöse Erfahrung“

Das ist das Gameplay: Am Anfang des Spiels startet ihr mit einer einfachen Schaufel und fangt an zu graben. Je tiefer ihr kommt, desto seltenere Materialien und mehr Geld erhaltet ihr, um euch neue Ausrüstung zu kaufen oder bestehende zu verbessern. Das Spiel umfasst ungefähr eine Stunde an Inhalten.

Das Beste: Das Spiel kostet nicht mal 5 Euro und ist aktuell sogar noch um 10 Prozent reduziert, kostet als nur 4,49 Euro (via Steam).

Was sagt die Community? Insgesamt hat das Spiel bei rund 10.000 Nutzerrezension eine Gesamtbewertung von 90 Prozent (via Steam). Einige einzelne Community-Stimmen:

fey meint zu dem Spiel (via Steam): „Nachdem ich das Hauptziel erreicht hatte, machte ich mich daran, alle Errungenschaften zu erreichen. Nachdem ich sie alle erreicht hatte, grub ich den ganzen Garten aus. Nun, da ich alles getan habe, was ich tun kann, kann ich mich ausruhen. Wirklich eine religiöse Erfahrung in diesem Spiel.“

Josh sagt zu dem Spiel (via Steam): „Ein einfacher und unterhaltsamer Grabsimulator. Es macht süchtig, neue, wertvollere Ressourcen zu finden und die Ausrüstung zu verbessern.“

Kit.T ist ebenfalls begeistert, kritisiert aber auch gleichzeitig (via Steam): „Guter Zeitvertreib für ein oder zwei Stunden, aber danach nicht mehr viel. Braucht mehr Inhalt meiner Meinung nach; ich möchte tiefer graben, aber es gibt leider einen Boden, und es ist nicht so tief, wie man vielleicht denkt.“

Simple Spiele sind meist die, die eine ungewollte entspannende Wirkung hat. MeinMMO-Autorin Jasmin Beverungen musste das auch feststellen, als sie zur Entspannung nach der Arbeit mit ihren Freunden im Supermarkt gearbeitet hat: Um vom Alltag zu entspannen, arbeite ich auf Steam in einem Supermarkt an der Kasse