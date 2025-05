Mehr als 8 Millionen Spieler warten auf ein neues Action-MMO, erscheint bald und erinnert an Genshin Impact

Am 28. Mai 2025 erscheint ein neues Action-MMORPG, dessen Konzept offensichtlich großen Anklang findet. Denn bereits jetzt warten mehr als 8 Millionen Spieler auf den Release des Spiels.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem kommenden Action-MMORPG handelt es sich um Crystal of Atlan, dessen Optik und Kämpfe stark an die Gacha-Größe Genshin Impact erinnert. Das Spiel entführt euch in eine Steampunk-Welt mit Magie, die der Entwickler selbst deshalb als „Magic Punk“ bezeichnet.

Neben den typischen Multiplayer-Inhalten soll es auch viele Einzelspielerkomponenten und eine tiefgreifende Story geben. In dieser sollt ihr der Thornbird-Abenteurergilde dabei helfen, die Geheimnisse des namensgebenden Kristalls von Atlan zu lüften.

Neben verschiedenen Klassen, soll das Spiel ein actionreiches Kampfsystem bieten, bei dem ihr in Gruppen und mit akrobatischen Luftkombos epische Auseinandersetzungen bestreiten könnt. Crystal of Atlan erscheint Free2Play am 28. Mai 2025 für PC (Steam & Epic), PS5 und Android sowie iOS.

Das Konzept scheint gut anzukommen, denn bereits jetzt haben sich über 8 Millionen Menschen dafür vorregistriert.

Hier seht ihr das Spiel im Trailer:

Mit 8 Millionen Vorregistrierungen zum Bonus

Im Zuge der Vorregistrierungen hatten sich die Entwickler ein Maximalziel von 8 Millionen gesetzt, bei dem sie allen Spielern, die sich vorab registriert haben, einen Haufen nützlicher Items zum Start zukommen lassen wollen.

Dieses Ziel wurde mit derzeit 8.137.749 Spielern bereits um mehr als 100.000 Spieler überschritten. Das zeigt nicht nur das gigantische Interesse an dem kommenden Spiel, sondern sichert den Spielern auch alle Gegenstände, die die Entwickler vorgesehen haben.

Diese umfassen eine Menge Gold, verschiedene Materialien, einen besonderen Avatarrahmen, eine Erweiterungstasche für das Inventar, Rüstungsgutscheine sowie ein exklusives Outfit. Wer sich diese Gegenstände zum Start sichern will, hat noch bis zum 28. Mai 2025 Zeit, sich über die Homepage zu registrieren.

Insgesamt soll es zum Start 5 Hauptklassen mit 11 Unterklassen geben, die ihr kombinieren könnt. Jede davon kommt dabei mit rund 20 verschiedenen Fähigkeitskombinationen daher und sie sind alle von Beginn an freigeschaltet. Einige davon wurden vorab vorgestellt: Ein neues MMO für die PS5 bietet euch 8 verschiedene Klassen und Kämpfe wie in Genshin Impact