65 Zoll 4K-TV zum halben Preis: Dieser 120Hz-Fernseher ist durch den Amazon Spring Sale jetzt ein echtes Schnäppchen

Die ultimative Chance, einen neuen 4K-TV mit 120 Hz zu ergattern, ist jetzt! Durch den spitzenmäßigen Amazon Spring Sale könnt ihr die Hälfte sparen.

Dieser LG-TV bringt das Heimkino direkt zu euch nach Hause. Erlebt angesagte Serien wie Fallout oder Reacher in superscharfer 4K-Auflösung und mit einer Größe von 65 Zoll. Durch die Bildrate von 120 Hz eignet sich dieser Fernseher bestens für wilde Actionszenen oder kompetitive Spiele. Spart dank des Amazon Spring Sales jetzt die Hälfte und bekommt einen ausgezeichneten TV für unter 850€. Günstiger geht es in dieser Qualität kaum.

Eigenschaft Details Modell LG 65QNED86T6A Bildschirmgröße 65 Zoll (165 cm) Display-Technologie QNED, 4K Quantum Dot NanoCell Plus-Display Local Dimming Ja Prozessor α8 4K-AI-Prozessor Betriebssystem webOS24 HDR-Unterstützung HDR10 Bildwiederholrate Bis zu 120Hz Gaming-Technologie AMD FreeSync Enthaltene Komponenten Fernbedienung inkl. Batterien, Standfuß, Bedienungsanleitung

Ein 4K-TV mit 120 Hz für pure Immersion

Mit einer spektakulären Bildschirmdiagonale von 65 Zoll füllt dieser Fernseher euer Wohnzimmer bestens aus. Durch diese Größe wird jede Reise unvergesslich und ihr erkennt mehr Details als je zuvor.

Dies liegt vor allem an das 4K Quantum Dot Nano Cell Plus-Display mit Local Dimming. Ihr bekommt lebensechte Farben und tiefere Schwarztöne. Spielt bald die postapokalyptische Fortsetzung Death Stranding 2: On the Beach und genießt jedes Bild in neuem Glanz.

Der perfekte 4K-TV für Gaming und pure Action

Der LG-TV unterstützt HDR10 für atemberaubende Kontraste und bis zu 120 Hz für flüssige Bewegungen. Dominiert mit dieser hohen Framerate in Marvel Rivals oder tobt euch geschmeidiger im kommenden Soulslike The First Berserker Khazan aus.

Apropos Gaming: Dank AMD FreeSync gehören Ruckler und Verzögerungen der Vergangenheit an. Ihr könnt euch voll auf euer Spiel konzentrieren und jede Herausforderung meistern.

Mächtiger Prozessor und epischer Klang

Angetrieben wird der Fernseher vom leistungsstarken α8 4K-AI-Prozessor. Dieser Prozessor optimiert nicht nur die Bildqualität, sondern passt auch den Ton intelligent an eure Umgebung an.

Der LG-TV stellt jede Szenerie bestens dar

Mit webOS24 und der Magic Remote-Fernbedienung habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten wie Disney+, Amazon Prime, Netflix und Apps. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es euch leicht, durch eure Lieblingsinhalte zu navigieren und neue Entdeckungen zu machen.

Der AI Sound Pro verbessert die Klangqualität enorm. Sowohl Dialoge als auch Soundeffekte werden klarer wiedergegeben.

