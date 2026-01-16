Ich habe 630 Stunden in einem Spiel auf Steam und das neue Update klingt, als würde es mich nochmal 100 Stunden fesseln

Terraria gehört für MeinMMO-Autor Nico zu den besten Spielen überhaupt. Schon bald soll endlich das neue Update auf Steam erscheinen und könnte wieder 100 Stunden seiner Zeit kosten.

Was ist Terraria? Terraria ist ein 2D-Action-Adventure und wirft euch in eine Welt voller Gefahren und Loot. Es ist eine große Sandbox in der ihr euch frei bewegen und das machen könnt, worauf ihr gerade Lust habt. Neben den vielen Monstern und Bossgegnern gibt es eine Menge Geheimnisse zu entdecken, und ihr könnt eurer Kreativität beim Bauen eurer eigenen Welt freien Lauf lassen.

Wann kommt das nächste Update? Über den offiziellen Blogpost auf Steam haben die Entwickler das Releasedatum veröffentlicht. Die Version 1.4.5 von Terraria wird schon am 27. Januar 2026 erscheinen.

Jede Neuerung würde den Rahmen eines Artikels sprengen, also gibt es hier eine kleine Zusammenfassung der Highlights:

Es gibt ein kleines Crossover mit dem Indie-Hit Dead Cells, das neue Items aus dem Spiel zu Terraria bringt.

Das Pal Digtoise aus Palworld wird ein Begleiter, der Blöcke abbauen kann.

Es gibt eine Menge neuer Peitschen, die Waffe der Wahl, falls ihr einen Beschwörer spielen wollt.

Einige Verbesserungen am Crafting. Unter anderem können mit dem Update die Items aus allen Truhen der Umgebung benutzt werden.

Mit dem Update kommt eine Reihe von neuen Einrichtungs-Sets ins Spiel.

Neue Events, wie der Brockenregen, bei dem große Felsbrocken vom Himmel regnen

Auf der Seite terraria.wiki.gg findet ihr eine ausführliche Liste aller kommenden Features des neuen Updates 1.4.5 von Terraria, die bereits bekannt sind.

Neues Update, also wieder 100 Stunden einplanen

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Nico hat Terraria vor über zehn Jahren entdeckt. Seitdem hat er mehrere hundert Stunden gesammelt und verliert sich jedes Mal erneut in der eigenen Welt.

Alle paar Jahre, manchmal sogar jedes Jahr, starte ich eine neue Welt in Terraria und spiele mehrere Stunden am Stück, oft bis zu 100 oder mehr. Obwohl ich schon sehr viel von Terraria kenne und mittlerweile über 600 Stunden gesammelt habe, finde ich mit jedem Durchlauf etwas Neues.

Seien es Waffen, von denen viele einfach richtig Spaß machen und echt kreativ sind, oder ein neues Accessoire, mit dem mein Charakter immer stärker wird.

Neben dem Entdecken, Looten und Kämpfen steckt Terraria voller Überraschungen. Verschiedene Events machen die Welt lebendig und es gibt eine große Anzahl an NPCs, denen ein Haus gebaut werden muss, damit sie in euer kleines Dorf einziehen. Die meisten NPCs haben sogar eine Funktion, wie der Goblin-Tüftler, bei dem ihr Items kombinieren könnt, um noch stärker zu werden.

Endlich kann ich den Beschwörer mal richtig spielen

Was erwarte ich vom neuen Update? Mit dem neuen Update kommen wieder eine Unmenge an neuen Items hinzu, und da ich bisher sehr wenig als Beschwörer gespielt habe, ist dieses Update perfekt für mich. Mit einer Vielzahl an neuen Peitschen kann ich endlich mal richtig meine Spinnen und andere Begleiter auf die Bosse hetzen.

Auch die vielen kleinen neuen Details, wie Events, das überarbeitete Crafting oder die neuen Einrichtungs-Sets, lassen mich dem neuen Update entgegenfiebern. Ich verbringe gerne Zeit damit, meine Terraria-Welt richtig schön zu gestalten, während ich eine Pause vom Looten und den Bossen mache, oder verlaufe mich für drei Stunden im Untergrund, weil ich im Augenwinkel mal wieder etwas Interessantes entdecke.

Terraria ist das beste Spiel auf Steam: Nicht nur ich bin begeistert von Terraria, auch andere Spieler lieben das Indie-Game, das gerade mal 9,75 Euro auf Steam kostet. Laut der Website steam250.com ist Terraria sogar auf dem ersten Platz der besten Steam-Spiele.

Falls ihr noch nie Terraria gespielt habt und viele Stunden in eurer eigenen Welt abtauchen wollt, ist das Update 1.4.5 der perfekte Zeitpunkt, um das nachzuholen.

Terraria ist eines der „God-Tier-Spiele“ auf Steam. Das sind Spiele, die mehr als 100.000 Bewertungen haben und dabei über 95 % positiv sind. Neben Terraria sind dort auch Klassiker wie Stardew Valley oder Hades, das erst letztes Jahr einen zweiten Teil bekommen hat, vertreten: Hier sind 10 Spiele, die auf Steam das „God-Tier“ bei den Reviews erreicht haben