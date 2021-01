6 Erweiterungen, die MMORPGs beinahe gekillt haben

Erweiterungen von MMORPGs sollen die Spieler erfreuen, ihnen neue Inhalte und weitere Gameplay-Features bieten. Doch nicht jedes Addon kommt bei der Community gut an. Wir stellen euch heute 6 Erweiterung vor, die ihr Hauptspiel fast gekillt haben.

Habt ihr euch schon mal auf ein Addon eines MMORPGs gefreut und wurdet davon so enttäuscht, dass euch die Lust auf das Spiel verging? Manchmal greifen die Entwickler mit ihren Ideen daneben, was teils verheerende Folgen für das Onlinespiel haben kann.

Wir zeigen euch das anhand von 6 Beispielen.

Dark Age of Camelot: Trials of Atlantis

Mit Trials of Atlantis entfernte sich Dark Age of Camelot zu sehr von seinem PvP-Fokus.

Genre: PvP-MMORPG | Entwickler: Mythic Entertainment | Plattform: PC | Release der Erweiterung: 28. Oktober 2003

Was war das für ein Addon? Trials of Atlantis war die zweite Erweiterung für das PvP-fokussierte MMORPG Dark Age of Camelot (DAoC). Es führte neue Zonen und Unterwasser-Abenteuer sowie extrem mächtige Ausrüstung ein.

Die Spieler gelangten nach Atlantis, wo sie neue Abenteuer und große PvP-Schlachten erwarteten.

Warum war es so umstritten? DAoC ist ein MMORPG, das den Fokus auf PvP-Schlachten legt. Auch in Trials of Atlantis sollte das im Mittelpunkt stehen. Doch die Entwickler führten viele PvE-Elemente ein, die zu einem Muss für die Spieler wurden. Denn nur, wer die PvE-Inhalte meisterte, kam an die mächtigen Waffen, die für das PvP nötig waren.

Das ging vielen Fans zu weit, die nicht gezwungen werden wollten, das PvE zu erledigen, um endlich das PvP erleben zu können. Trials of Atlantis veränderte das Spiel zu stark für die PvP-liebende Community.

Wie ging es für das Spiel danach weiter? Die Entwickler lernten schnell aus ihrem Fehler und fokussierten sich anschließend wieder auf das PvP. Dark Age of Camelot ist auch heute noch spielbar, inzwischen sogar in einer Free2Play-Version. Die Community hat diesen Ausrutscher verziehen.

Dennoch sah es für einen kurzen Moment so aus, als hätte Trials of Atlantis die Grundfesten von DAoC so stark erschüttert, dass das MMORPG kurz vor dem Abgrund stand.

EVE Online: Incarna

Incarna hat zu heftiger Kritik an den Entwicklern von EVE Online geführt.

Genre: Weltraum-MMORPG | Entwickler: CCP Games | Plattform: PC | Release der Erweiterung: 21. Juni 2011

Was war das für ein Addon? Incarna kennen manche vielleicht gar nicht mehr. Kein Wunder, die Erweiterung kam bei der EVE-Community so schlecht an, dass sie komplett entfernt und der Mantel des Schweigens darüber gebreitet werden musste.

Das Addon sollte es Spielern ermöglichen, das Cockpit ihres Schiffs zu verlassen, sperrte sie dann aber nur in ein Quartier ein.

Warum war es so umstritten? Spieler stellten sich vor, Raumstationen oder sogar Planeten zu Fuß erkunden und mit anderen Spielern interagieren zu können. Dass im Grunde nur der Hangar durch ein Quartier ersetzt wurde, welches eine Single-Player-Instanz war, kam gar nicht gut an.

Die Community tobte und fühlte sich veräppelt. Spieler hatten so viel mehr erwartet und waren maßlos enttäuscht.

Wie ging es für das Spiel danach weiter? CCP Games entfernte Incarna einige Zeit später und brachte das Feature auch nie wieder zurück. EVE Online erholte sich von diesem Schock und ist nach wie vor sehr erfolgreich, unter anderem durch die großen Kriege im Spiel.

Heute gilt Incarna in der Community als ein dunkler Schandfleck in der Geschichte des Weltraum-MMORPGs.

Guild Wars 2: Heart of Thorns

Die Erweiterung Heart of Thorns enttäuschte viele Fans von Guild Wars 2.

Genre: Fantasy-MMORPG | Entwickler: ArenaNet | Plattform: PC | Release der Erweiterung: 23. Oktober 2015

Was war das für ein Addon? In der Erweiterung verschlägt es die Spieler in den Maguuma-Dschungel, der in mehrere Ebenen unterteilt ist. Die Story dreht sich um die Rückkehr des Alt-Drachen Mordremoth, gegen den es in den Krieg zu ziehen gilt.

Die Erweiterung brauchte außerdem Elite-Spezialisierungen bei den Charakter-Klassen, Gildenhallen und Raids mit sich. Das PvP wurde um den Festungs-Modus erweitert.

Warum war es so umstritten? Spieler kritisierten unter anderem das Leveldesign des Dschungels, bei dem zu viel Klettern nötig war, um die nächsten Zonen zu erreichen. Auch die neuen Quests kamen nicht gut an, da sie zu viel Grinding voraussetzten.

Generell waren Spieler der Meinung, dass die Ideen von HoT gut gemeint aber schlecht umgesetzt waren. Die Verkäufe der Erweiterung blieben hinter den Erwartungen zurück.

Wie ging es für das Spiel danach weiter? ArenaNet nahm sich die Kritik zu Herzen und setzte sie mit dem zweiten Addon Path of Fire auch konsequent um. Das Addon wirkte durchdachter und runder. Die Features funktionierten besser, die Story wirkte mehr wie aus einem Guss.

Dennoch hat sich Guild Wars 2 nie ganz von der Kritik an Heart of Thornes erholt und muss selbst heute noch um die Gunst der Spieler kämpfen.