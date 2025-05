Vor 4 Jahren wollten in WoW alle dieses Mount – Jetzt kommt es endlich ins Spiel

Ein neues Reittier in World of Warcraft wird bald dafür sorgen, dass ihr ganz viele Zeitwanderungen erledigen wollt. Denn jeder will einen Piratendrachen. Oder Drachenpiraten.

Hin und wieder haben die Entwickler von World of Warcraft einige Ideen, die so absurd sind, dass sie sofort gut ankommen. Denn alle Fantasy-Fans lieben Drachen. Aber alle lieben auch Piraten. Was wäre also naheliegender, als ein Piratendrache? Genau diese Idee wurde in Shadowlands damals umgesetzt, als mit Patch 9.1 der Dungeon „Tazavesh, der Verhüllte Markt“ veröffentlicht wurde.

4 Jahre später erfüllen die Entwickler endlich den Wunsch, diesen Drachen auch als Reittier besitzen zu können. Denn der „Chronokorsar“ („Chrono Corsair“) wird die Belohnung für ein wiederkehrendes Event, das in Patch 11.1.7 startet.

Was ist das Besondere an dem Reittier? Der Chronokorsar ist an einen der Bosse aus Tazavesh angelehnt, nämlich an Zeitkäpt’n Hakenschwanz. Während des Tazavesh-Dungeons verfolgt man den Endboss durch mehrere Zeitlinien und an verschiedene Orte. Dabei trifft man auch auf eine Gruppe Piraten, die von einem Drachen angeführt werden, nämlich Hakenschwanz. Der gehört zum „Ewigen Drachenschwarm“ und hat dementsprechend ein schwarzes Aussehen, zusätzlich mit Piratenkleidung wie einem Hut oder Kanonen an den Seiten.

Der Chronokorsar dürfte ein Schmuckstück in vielen Sammlungen werden.

Als Tazavesh damals zur Zeit von Shadowlands veröffentlicht wurde, hatten die Spielerinnen und Spieler gehofft, dass es sich bei dem Drachen um einen Drop aus dem Dungeon handelt. Das war allerdings nicht der Fall.

Rund 4 Jahre später greift Blizzard diesen Wunsch der Community wieder auf und bringt den Piraten-Drachen mit Patch 11.1.7 als Teil der „Turbulenten Zeitwege“. Wer mehrere Wochen am Stück die entsprechenden Zeitwanderungen absolviert, bekommt am Ende den Chonokorsar spendiert.

Wann erscheint der Drache? Der Drache kommt als Teil von Patch 11.1.7, der bisher noch kein offizielles Release-Datum hat. Wenn Blizzard an der aktuellen Geschwindigkeit der Veröffentlichungen festhält, dann sollte der Release ungefähr gegen Mitte Juni anstehen. Ob das dazugehörige Event dann sofort startet oder erst mit etwas Verzögerung beginnt, bleibt noch abzuwarten.

