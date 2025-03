Ich habe mich als MMORG-Noob an einen Raid für 33 Leute gewagt und gegen Gott rebelliert

In Resident Evil 5 erwartet euch wieder Zombie-Action in der ikonischen Reihe. Das Besondere ist der Fokus auf den 2-Spieler-Koop.

33 Immortals startet am 18. März 2025 in den Early Access auf Xbox und im Epic Games Store und wird zum Release auch über den Xbox Game Pass spielbar sein. Vielleicht sehen wir uns ja im Inferno, denn ich habe definitiv noch eine Rechnung mit Gott zu begleichen.

Zurück in der Hub-Welt schauten wir erstmal, was wir alles freigeschaltet hatten, rüsteten unsere neuen Perks aus und stürzten uns erneut ins Getümmel. Leider gelang es uns nicht noch einmal, eine ähnlich große Gruppe für den Kampf gegen Luzifer zusammenzubekommen.

Nach dem Wipe – oder Sieg – folgt die Übersicht der teilnehmenden Spieler und es wird Loot in Form von Währung für die Meta-Progression verteilt. Hierbei wird kooperatives Verhalten belohnt. Wer an der Auslösung vieler Koop-Fähigkeiten beteiligt war oder gefallene Mitstreiter wiederbelebt hat, erhält mehr Loot und kann sich für den nächsten Run entsprechend stärken.

Auch bei der Heilung ist Kooperation wichtig und Absprache vorteilhaft. Die Heilung lässt sich an den Schreinen am Eingang der Folterkammern kaufen. Jeder Spieler kann pro Schrein jedoch nur einmal heilen, dafür bekommen aber auch die umstehenden Spieler ein bisschen Gesundheit aufgefüllt. Hier lohnt es sich, zu klären, wer den Heal kauft.

Dabei entsteht eine interessante Dynamik zwischen den Spielern, denn man kooperiert zwar, steht gleichzeitig aber auch in Konkurrenz zueinander. Es lohnt sich, mit einer größeren Gruppe durch den Dungeon zu ziehen, denn so macht man kurzen Prozess mit den Gegner-Gruppen.

Meine liebsten Spiele sind die, in denen ich immer wieder scheitern muss, um besser zu werden. Mit Roguelites wie Hades und Cult of the Lamb habe ich hunderte Stunden verbracht. Ich stehe auf das Gefühl, wenn ich eine Herausforderung endlich bezwinge, die mir am Anfang noch schier unmöglich vorkam.

