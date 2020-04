Für kurze Zeit könnt ihr aktuell noch 3 Spiele für die PlayStation 4 (PS4) kostenlos abstauben – und das ganz ohne PS Plus. Wie und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Was hat es mit den Gratis-Spielen für die PS4 auf sich? Sony möchte, dass ihr während der Corona-Krise möglichst viel zu Hause bleibt. Um dabei zusätzlich für Unterhaltung zu sorgen, fördert der Konzern das Ganze mit einer eigenen Initiative.

So unterstützt man beispielsweise unabhängige Studios, die aufgrund von Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, und verschenkt auch unter dem Motto #PlayAtHome noch für kurze Zeit zwei Spiele für die PS4 – noch bis zum 5. Mai.

Zudem verschenkt aktuell auch der Entwickler und Publisher Bandai Namco ebenfalls ein Spiel für die PS4. Hier habt ihr aber noch bis zum 10. Mai Zeit, euch das Gratis-Game zu sichern.

Das Coole dabei: Dafür wird keine PS-Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt. Diese Spiele kann also jeder PlayStation-4-Spieler komplett kostenlos abgreifen – ihr braucht nur eine Online-Verbindung und einen PSN-Account.

Welche PS4-Games bekommt man gerade gratis? Von Sony bekommen wir in Deutschland (und auch Spieler in China)

Journey, ein episches Adventure, das bei vielen als Meisterwerk oder Geheimtipp gilt

sowie Knack 2, ein rasantes Action Adventure

Mehr zu diesen beiden Games erfahrt ihr hier: Sony will nicht, dass ihr einsam seid – Schenkt euch 2 PS4-Spiele für zwei

Übrigens, der Rest der Welt bekommt neben Journey die Nathan Drake Collection, also Uncharted 1 – 3.

Von Bandai Namco gibt es die Pac-Man Championship Edition 2 – die neueste Version des kultigen Arcade-Klassikers in cooler 3D-Grafik

So bekommt ihr diese 3 Games Gratis: Habt ihr es bisher verpasst, euch diese Geschenke zu sichern? Dann könnt ihr das jetzt noch nachholen, es ist ganz einfach. Sucht nach dem jeweiligen Spiel im PlayStation Store auf eurer PS4 oder folgt einfach diesen Links:

Habt ihr PS Plus? Diese 3 Games gibt es allesamt ohne ein PlayStation-Plus-Abonnement. Solltet ihr aber über ein aktives Abo verfügen, so könnt ihr euch bis zum 5. Mai noch die beiden monatlichen PS Plus Gratis-Games für den April sichern. Mit Uncharted 4 wartet nämlich einer der besten Adventures aller Zeiten auf euch. Und Speed-Freaks können sich mit DiRT 2.0 auf eine rasante und beliebte Racing-Sim freuen.