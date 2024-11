Ein Publisher gibt endlich auf, entfernt nerviges Feature aus den eigenen Spielen auf Steam und Epic Games

Auf Steam und Epic Games wird bei fast allen Spielen des Publishers 2K ein Feature entfernt, das viele Spieler seit Jahren nervte. Die freuen sich nun.

Um welches Feature geht es? Der Spiele-Publisher 2K hat in seinen Spielen seit jeher ein Feature eingebaut, das kaum einem Spieler einen Nutzen erbracht hat: einen automatischen Start des hauseigenen 2K-Launchers. Der war für die meisten Spieler jedoch nur ein Programm, das vom eigentlichen Start des Spiels abgehalten hat.

Zwar bot der Launcher auch eine Übersicht über die eigenen Spiele sowie einen eigenen Shop, doch wer seine Games bei Steam oder Epic Games gekauft hat, nutzte diese Features wohl kaum. Das sah jetzt wohl auch 2K so.

Ein Spiel, das ihr fortan ohne Umwege spielen könnt, ist Mafia 2: Definitive Edition, den Trailer zum Spiel findet ihr hier:

Nerviges Feature wird gelöscht

Was wurde entfernt? Der 2K-Launcher, der sich jedes Mal gestartet hat, wenn man ein Spiel des Publishers zocken wollte, wurde eingestellt. In einer Ankündigung auf der eigenen Website (via support.2k.com) teilen die Entwickler mit, dass der Launcher eingestellt wird. In Zukunft landet ihr nach dem Start der Spiele also wirklich direkt im Spiel statt im 2K-Launcher.

Auch ein weiterer Launcher, der sogenannte „2K Launcher Beta“, den es nur beim Spiel „Sid Meier’s Civilization V“ gab, wurde abgeschaltet. Betroffen sind aber noch weitere Spiele, wie:

Die BioShock-Reihe

The Quarry

Die Mafia: Definitive Edition Trilogie

Marvel’s Midnight Suns

und weitere Spiele der Marke 2K

Für einige Titel wie XCOM 2 und XCOM: Chimera Squad müsst ihr selbst etwas nachhelfen, um den Launcher zu entfernen. Der Publisher hat zu den Spielen jeweils Hilfe-Artikel auf der eigenen Website (via support.2k.com) erstellt, die erklären, wie der Launcher dort entfernt wird. Bei vielen Spielen reicht aber ein Neustart von Steam und ein kleines Update, um das Spiel in Zukunft ohne Launcher zocken zu können.

Wie reagiert die Community auf das Aus? Die Community freut sich, dass der Launcher Geschichte ist. Dabei scheint es weniger um den Launcher selbst als um das allgemeine Phänomen dieser Programme zu gehen. Die Spieler wünschen sich in den Kommentaren nämlich das Ende von weiteren Launchern.

TheTerminatorQc via Reddit: „Rockstar Launcher als Nächstes bitte.“

@DarkFury1424 via X.com: „Launcher müssen verschwinden. Es sollte keine Notwendigkeit für sie sein, sie sind nervig und niemand kümmert sich um sie. Es gibt eine viel höhere Chance, dass ich zusätzliches Geld für Ihr Spiel für DLC ausgebe, wenn Entwickler nur die verdammten Launcher entfernen.“

Umbruh_Prime via Reddit: „Jetzt müssen wir den Rest von ihnen loswerden.“

Bislang ist nicht bekannt, dass andere Publisher planen, ihre Launcher einzustellen. Viele Stimmen sprechen vor allem vom Rockstar Launcher, der wohl den meisten ein Dorn im Auge ist. Ob hier mit GTA 6 auch wieder ein Launcher verwendet wird, bleibt abzuwarten. Ein ehemaliger Entwickler von GTA 6 erklärt, in welcher Phase das Spiel gerade ist.