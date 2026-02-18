2026 soll es keine neuen Grafikkarten geben, doch einige Spieler frohlocken: Was Besseres hätte nicht passieren können

Nvidia und AMD werden 2026 vermutlich keine neuen Grafikkarten auf den Markt bringen. Einige Spieler sehen das auch als große Chance.

Die RAM- und Speicherkrise hat mittlerweile auch Grafikkartenhersteller erreicht: Einige Produzenten wollen dieses Jahr keine neue Grafikkarte auf den Markt bringen, andere wollen lieber spezifische Produkte für den KI-Markt veröffentlichten. Für Spieler dürfte es 2026 daher keine neue Grafikkarte geben.

Nvidia wird wohl keine neuen Gaming-Grafikkarten der RTX-50-Serie (wie Super-Modelle) veröffentlichen und den Start der RTX-60-Reihe auf 2027 verschieben. Der Schwerpunkt soll auf KI-Produkten liegen.

AMD soll ebenfalls auf die Entwicklung einer schnellen Highend-Karte verzichten und 2026 auf Server-Chips setzen (via allround-pc.com).

Einige Spieler meinen bereits, dass dies eine tolle Chance für den Gaming-Markt sei. Andere sehen darin eher Probleme für Personen, die es eh schon schwer genug haben. Das zeigt eine Diskussion auf Reddit.

Spieler sehen fehlende, neue Grafikkarten als Chance für den Gaming-Markt

Die Argumentation einiger Spieler: Entwickler würden immer höhere Anforderungen für ihre Spiele verlangen und mit den Forderungen den PC-Markt entsprechend unter Druck setzen. Viele Spieler seien daher dazu gezwungen, jedes Jahr die neuste und beste Hardware zu kaufen, um von den neuen Features zu profitieren. Und das würde PC-Gaming immer teurer machen.

Und der Verzicht auf neue Hardware würde genau diesen Teufelskreis durchbrechen: Denn es soll 2026 keine neueren und schnelleren Grafikkarten geben, wodurch Entwickler ihren Fokus auf die derzeitige Hardware legen müssten. Einige Entwickler gehen sogar dazu über, die Anforderungen für ihre Spiele zu reduzieren.

Wer gerade Hardware braucht, der muss gerade kräftig draufzahlen

Doch ist das wirklich eine Chance? Einige stimmen dem nicht wirklich zu. Denn während einige frohlocken und die derzeitige Situation als Chance sehen, sind andere weniger begeistert. Denn wer bereits potente, leistungsstarke Hardware besitzt, könne die aktuelle Zeit einfach aussitzen.

Und das ist tatsächlich ein großes Problem, von dem etliche bereits jetzt konfrontiert sind: Viele Computer landen durch das Ende von Windows 10 auf dem Müll und die Firmen und Nutzer brauchen zwangsläufig Ersatz. Wer auf sehr alter Hardware festsitzt, kann nun einmal nicht die hohen Preise aussitzen. Jemand, der jetzt ein defektes Bauteil ersetzen muss, wird jetzt von den hohen Preisen konfrontiert.

Eine fehlende Generation Grafikkarten verhindert in der Regel außerdem, dass alte Generationen günstiger werden, weil diese sonst abverkauft werden müssen, um Platz für die neuen Modelle zu schaffen. Und wenn sich Personen keine neue Grafikkarten kaufen, landen deutlich weniger Modelle auf dem Gebrauchtmarkt.

RAM wird teurer – und das trifft nicht zuletzt auch Gaming-Laptops. Doch statt günstigere Teile zu verbauen oder die Specs zu kürzen, geht HP einen noch unerprobten Weg und möchte Hardware nun im Abo vermieten: Ein Hersteller hat die Lösung für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten