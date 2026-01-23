Der Reveal-Trailer zu einem neuen mittelalterlichen Spiel auf Steam und für die PS5 konnte viele Spieler und auch MeinMMO-Redakteurin Caro binnen Sekunden überzeugen. Es bietet nämlich nicht nur ein starkes Cast und ein schickes Setting, sondern erfüllt den Wunsch einer großen Spielergruppe.

Was ist das für ein Spiel? Das Action-Adventure Spiel „1348 Ex Voto”, erscheint am 12. März 2026 auf Steam und für die PS5. Es wurde von Sedleo, einem kleinen 15-köpfigen Team aus Branchenveteranen, kreiert und soll als Standard Version für 24,99 Euro, oder als Deluxe Version für 29,99 Euro erhältlich sein.

In 1348 Ex Voto begibt man sich als die junge Ritterin Aeta auf eine gefährliche Reise durch das mittelalterliche Italien, um Aetas engste Verbündete Bianca zu retten. Dabei muss sie sich in verschiedenen Prüfungen beweisen, sich Banditen, Fanatikern und Söldnern stellen, und dabei niemals ihre Mission aus den Augen verlieren. Es geht um persönliche Ambition, Moralvorstellungen und zu welchen Mitteln man bereit ist, das eigene Ziel zu rechtfertigen.

Die Schwertkämpfe sind von den historischen Kampfkünsten Europas inspieriert und wurden mit Performance-Capture-Schauspielern umgesetzt, um die Kämpfe nicht nur spannend, sondern auch möglichst realistisch und filmisch zu inszenieren. Aeta ist zwar jung, doch hat bereits ein solides Maß an Kampferfahrung sammeln können. Spieler können Gegner daher auf verschiedene Weisen überwältigen, verschiedene Ein- und Zweihändge Waffen und Kampfstile einsetzen, und im Verlauf des Spiels weitere Fertigkeiten erlernen, um Kombos und andere Manöver freizuschalten.

Hier seht ihr den Trailer zu 1348 Ex Voto:

In 1348 Ex Voto muss man Jennifer English retten? Ich bin dabei!

Ich selbst wurde das erste Mal auf den Trailer und dementsprechend das Spiel aufmerksam, als mir in der Redaktion gesagt wurde: „Da muss man Jennifer English retten.”

Denn für Bianca, die Begleiterin der Protagonistin, haben die Entwickler niemand geringeren gefunden als Jennifer English. Sie ist vor allem für ihre Rollen als Shadowheart aus Baldur’s Gate 3 und Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 bekannt.

Jennifer English ist aufgrund ihrer letzten großen Games und ihrem Schauspieltalent, für dass sie im letzten Jahr bei den Game Awards auch als Siegerin ausgezeichnet wurde, zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Branche geworden.

Anhand der Reaktionen unter dem Reveal-Trailer auf YouTube sowie in anderen sozialen Medien wie Reddit, sind auch viele andere Gamer neugierig auf das, was 1348 Ex Voto verspricht. Sie ziehen Vergleiche zu anderen Titeln wie Hellblade und A Plague Tale. Ein Großteil der Reaktionen, die ich sah, beziehen sich dabei auch stark auf das Casting und den schicken Look. Da stimme ich ihnen voll und ganz zu.

Ich selbst finde aber noch einen Grund, der mich gerade unglaublich neugierig auf das Action-Adventure macht: Der nicht zu leugnende queeren Subtext, den man dem Trailer entnehmen kann.

Genau das Spiel, das ich mir früher immer gewünscht habe

Binnen Sekunden erkannte ich, dass 1348 Ex Voto genau nach einem Spiel aussieht, dass ich mir früher als junge, queere Person gewünscht hätte.

Und genau aus diesem Grund freue ich mich auf das Action-Adventure, denn für viele junge Menschen, aber auch nicht weniger für erwachsene Personen der Community, ist Repräsentation ein wichtiges Thema. Und mit dieser Meinung bin ich nicht die einzige.

Mit Jennifer English gewann das Team eine öffentlich queere Frau, der genau diese Repräsentation am Herzen liegt, wie sie in sämtlichen Reden bereits zum Ausdruck brachte (siehe ihrer Dankesrede bei den Golden Joystick Awards).

Aeta und Bianca aus 1348 Ex Voto.

1348 Ex Voto sieht nach einer spannenden, vielleicht etwas „generischen” Geschichte von „rette die Jungfrau in Not” aus, die jedoch aufgrund von Aeta – und ihrer ungewöhnlichen Position sich als weibliche Ritterin durchschlagen zu müssen – wieder umso interessanter wird.

Ich bin sehr gespannt, wie Aetas Reise aussehen wird. Deswegen bin ich definitiv bereit das Schwert in die Hand zu nehmen und Reihe mich da sehr hoffungsvoll bei den anderen vorfreudigen Fans ein.

