Auf Steam dürft ihr 2026 in ein böses Märchen zurückkehren, das vor 20 Jahren alle begeisterte

Mit einem neuen Teaser wurde der Release von Fable auf Steam, PS5 und Xbox angekündigt und der schickt die Spieler wieder in ein böses Märchen.

Gab es Fable nicht schon mal? Wem Fable nur wenig sagt, der hat vor gut 20 Jahren wohl keine Rollenspiele gespielt, denn die Fable-Reihe gehört zu den großen RPG-Reihen der 2000er und stammt von Peter Molyneux, dem umstrittenen Entwickler der Götter-Simulation Black & White.

Mehrere Teile der Fable-Reihe erschienen über die Jahre, wobei Xbox nach dem Karten-Spiel Fable Fortune 2017 einen Strich zog. Jetzt ist die Spielereihe zurück und zeigt im neuen Teaser, wie sich das böse Märchen spielt:

Ein Märchen ohne Happy End

Wie wird das neue Fable? Die Grundidee von Fable ist einfach: Jede Entscheidung, die man als Held trifft, beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Was man sonst nur aus narrativen Story-Spielen wie Detroit: Become Human, Until Dawn oder The Quarry kennt, wird in diesem Fall jedoch als Open-World-Action-RPG umgesetzt.

Dabei darf man als Held gegen allerlei Kreaturen antreten und diese mit Nahkampf, Fernkampf und Magie erledigen. Je mehr Feinde besiegt werden, desto stärker wird auch der Held, und je stärker der Held, desto besser wird sein Ruf.

Der Ruf spielt in der Welt von Fable eine wichtige Rolle. So wirken sich die Entscheidungen und Heldentaten auf die Beziehungen im Dorf aus und können sogar die Welt um den Spieler herum verändern. Rettet man die holde Maid oder den Schmied? – Die Entscheidung hat Folgen.

Was passiert abseits der Heldentaten? Wenn ihr als Held gerade nicht dabei seid, die Welt zu retten (oder sie zu einem schlechteren Ort zu machen), dann dürft ihr als Bürger der Gesellschaft auch ganz alltägliches tun. So könnt ihr etwa einem Beruf wie dem des Schmieds nachgehen oder zum allseits beliebten Vermieter werden, der seinen Grund an arme Bürger verpachtet.

Auch eine oder gleich mehrere Liebschaften mit den Dorfbewohnern darf der Held eingehen, woraus dann auch einige Kinder entstehen können, die überall erzählen, wie mutig und tapfer ihr Elternteil doch ist. Als Held seid ihr dabei so etwas wie ein Promi, doch statt Dschungelprüfung gibt es riesige, Feuer speiende Hühner als Bosskampf und ein Happy End ist nicht garantiert.

Das neue Fable soll im Herbst 2026 erscheinen und euch dabei in eine Märchenwelt entführen, die auch zum Albtraum werden kann. Ob ihr als glorreicher Held oder als Ausgestoßener endet, liegt dabei an euren eigenen Entscheidungen. Schon 2023 waren die Spieler heiß auf Fable: Ein starker Trailer zum Rollenspiel Fable gewinnt die „Ersatz E3 2023“ von Xbox – Holt die meisten Views

Quelle(n): Steam, X.com, X.com
