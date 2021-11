League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Teams aus Europa und den USA sind krachend gescheitert, was für einige Diskussionen sorgte. Angeblich soll jetzt ein neues “Super-Team” in Europa entstehen .

Was ist gerade los in LoL? Aktuell läuft das größte Esports-Event von League of Legends, die Worlds 2021. Das Finale findet am 6. November statt, drei von vier im Halbfinale verbliebenen Teams stammen aus Südkorea.

Was ist das für ein Charakter? Caitlyn wurde mit der ersten Season im Jahr 2011 veröffentlicht (via LoL-Wiki). Sie ist eine Scharfschützin und vor allem auf große Distanzen stark, hält aber nicht sonderlich viel aus.

Lange hat es gedauert, aber endlich hat Caitlyn nach rund 10 Jahren ein Update in League of Legends bekommen. Das dreht sich vor allem um die Ingame-Darstellung des Charakters.

