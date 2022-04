Ich habe mit nur 10 Euro ein nerviges Problem meiner Nintendo Switch beseitigt

Was bringt das in der Praxis? Die kleinen Kappen sehen nicht nur schick aus, sondern geben den Joy-Cons deutlich mehr Grip. Feuchte Finger habe ich zwar immer noch, beim Zocken habe ich die Thumbsticks jetzt aber deutlich besser im Griff. Für meine großen Hände sind die Joy-Cons mit solchen Aufsätzen deutlich besser greifbar.

Insert

You are going to send email to