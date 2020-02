Das 1. große, neue MMORPG 2020 startet – Aber nur für Spieler, die zahlen

Am 26. Februar ist Headstart von Bless Unleashed auf der Xbox One für zahlende Kunden. Wir erklären dir, was du zum ersten neuen MMORPG des Jahres 2020 wissen musst.

Was ist Bless Unleashed? Das MMORPG spielt in derselben Welt wie Online-Rollenspiels Bless Online, will aber etwas Eigenständiges sein. Es handelt sich nicht um eine Portierung des PC-Spiels.

Bless Unleashed erscheint (vorerst) nur für die Xbox One und ist für die Steuerung mit einem Controller optimiert. Die Beta kam bereits ziemlich gut an.

Bald geht es los – für Käufer

Wann startet das MMORPG? Der offizielle Release für alle findet am 12. März statt. Doch Käufer der Gründerpakete starten bereits ab morgen, den 26. Februar in den Head Start. Los geht der Vorabzugang um 19 Uhr unserer Zeit.

Welche Vorteile bietet der Headstart? Vom 26. Februar bis zum 12. März erhaltet ihr:

Tägliche Login-Boni wie Gold, Upgrade-Stones und die Premiumwährung Star Seeds

Eine Star-Seed-Belohnungsbox, wenn ihr während des Headstarts Level 10 erreicht

Weitere Star-Seed-Boxen alle 5 Levels bis Stufe 30

Free2Play-Spieler müssen 2 Wochen warten

Welches Founder-Pack braucht man, um beim Headstart mitzumachen? Es gibt drei Gründerpakete, mit denen ihr Vorabzugang zu Bless Unleashed bekommt. Je nachdem, welches ihr euch holt, erhaltet ihr zu einer anderen Uhrzeit Zugang.

Ultimate Founder’s Pack – Start am 26. Februar um 19 Uhr. .

Exalted Founder’s Pack – Start am 2. März um 19 Uhr.

Deluxe Founder’s Pack – Start am 5. März um 19 Uhr.

Die Gründerpakete haben allerdings schon für etwas Kritik gesorgt. Denn einige Spieler sehen nicht ein, warum sie bis zu 80 Dollar für einen früheren Zugang zum MMORPG bezahlen sollen, wenn es beim offiziellen Start Free2Play ist.

Kommen auch andere Versionen von Bless Unleashed? Das MMORPG ist bisher nur für die Xbox One angekündigt. Ob auch eine Version für die PS4 und für den PC kommt, dazu schweigen die Entwickler bisher. Vermutlich wollen sie erst abwarten, wie gut Bless Unleashed auf der Xbox One ankommt.

Werdet ihr euch das MMORPG Bless Unleashed holen? Wartet ihr bis zum offiziellen Free2Play-Start oder greift ihr bei den Gründerpaketen zu, um Vorabzugang zu erhalten?