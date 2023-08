Bekannter Regisseur von Justice League spielt Fortnite, sagt: „Ich bin in ein übles Kaninchenloch gefallen“

Der Regisseur Zack Snyder hat in einem Interview auf der gamescom berichtet, dass er in Fortnite eingestiegen ist – gemeinsam mit seinem Sohn. Sein Sohn mochte es nicht, dafür ist Snyder umso mehr in dem Spiel versunken.

Auf Twitter wurde am 23. August von IGN ein Clip mit einem Interview gepostet. Mit IGN plaudert der Regisseur von „Zack Snyder’s Justice League“ auf der gamescom über Fortnite. Snyder sagt, er sei ziemlich in das Spiel abgetaucht.

Hier seht ihr den neuen Trailer zur Season 4 in Fortnite:

Zack Snyder spielt Charakter aus Rick und Morty in Fortnite

So sehr ist Zack Snyder in Fortnite abgetaucht: In dem Interview, welches als Clip auf X (ehem. Twitter) gepostet wurde, berichtet Zack Snyder von dem Spiel, in das er total abgetaucht ist. Er sei mit seinem Sohn gemeinsam in Fortnite eingestiegen. Er habe mit ihm spielen wollen, aber sein Sohn mochte das Spiel nicht.

Also habe Snyder letztendlich alleine weitergespielt. „Ich bin in ein übles Kaninchenloch gefallen mit Fortnite, in dem Sinne, dass ich ziemlich tief abgetaucht bin.“, so Snyder.

In dem Interview wird er daraufhin zu seiner Spielweise befragt. Er spiele Fortnite, ohne zu bauen. Als Spielfigur habe er Meeseeks aus Rick und Morty für sich ausgewählt.

Wie reagiert die Community? Auf X gibt es unter dem Beitrag über 100 Kommentare. Ein paar Nutzer posten Memes aus der Serie „Rick and Morty.“ Der Nutzer Lautaro scheint sich auf das von Snyder beschriebene Kaninchenloch zu beziehen und schreibt: „Wir waren alle mal an der Stelle.“

Ein paar Nutzer schreiben, dass er (jetzt) ihr favorisierter Regisseur sei. Andere kommentieren, dass auch sie mit ihren Kindern gemeinsam zocken.

In Fortnite soll morgen, am 25. August, die neue Season starten. Es wurden bereits Skins sowie auch Waffen und Items offenbart, die ihr möglicherweise in der neuen Season ausprobieren könnt. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles zu den Leaks und weiteren Infos:

