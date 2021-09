Neuer Trailer zu YouTubers Life 2 zeigt, wie Paluten und PewDiePie euch helfen ein Star zu werden

Was haltet ihr davon? Habt ihr Lust auf YouTubers Life 2 oder haltet ihr euch vom Leben als Influencer fern? Teilt eure Meinung in den Kommentaren, wir sind gespannt.

Wann erscheint das Spiel udn worum geht es? Am 19. Oktober 2021 erscheint YouTubers Life 2 auf dem PC (via Steam-Store ). In der Influencer-Simulation ist es euer übergeordnetes Ziel, der größte YouTuber der Welt zu werden.

Das zeigt der Trailer: Im neuesten Trailer von YouTubers Life 2 seht ihr erstmals alle beteiligten YouTuber. Die kommen aus unterschiedlichen Regionen der Welt zusammen und so begegnen sich erstmals unter anderem die deutschen YouTuber Paluten und GermanLetsPlay, der Gigant PewDiePie und Co. Im Spiel dienen euch diese YouTuber als Mentoren. Die helfen euch bei der Weiterentwicklung eures Contents.

Die Sims trifft auf Tycoon-Spiele: So oder so ähnlich lässt sich YouTubers Life 2 beschreiben. Der neue Trailer zum Sequel der beliebten Influencer-Lebenssimulation zeigt, dass erstmals echte Influencer im Spiel vertreten sind – auch welche, die ihr kennt!

Insert

You are going to send email to