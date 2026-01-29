Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene

Die Steam Machine wird von YouTuber Linus Tech Tips mit großer Spannung erwartet. Da er nicht mehr warten wollte, baute er sich kurzerhand seine eigene Variante der kommenden PC-Konsole. Dabei setzt er beim Gehäuse auf etwas ganz Besonderes.

Was hat Linus gebastelt? In seinem neuesten YouTube-Video vom 26.01.2026 kreierte der Tech-Enthusiast einen Mini-Gaming-PC für das Wohnzimmer. Dabei verwendete er stärkere Hardware als bei Valves offizieller Variante und setzte auf ein ungewöhnliches Gehäuse.

Als Gehäuse nutzt er kein frei verfügbares ITX-Gehäuse, sondern das leere Prototyp-Gehäuse von Valve erster Steam Machine aus dem Jahre 2013. Denn bereits vor über 12 Jahren versuchte das Unternehmen, einen PC für das Wohnzimmer zu vermarkten.

Seine Idee war es, das Gehäuse äußerlich so wenig wie möglich zu verändern, um die ursprüngliche Ästhetik nicht zu stark zu verändern. Das Innenleben wurde jedoch nahezu komplett ersetzt, da die neue Hardware andernfalls laut Linus‘ eigenen Angaben keinen Platz gehabt hätte.

Wenn ihr lieber Valves offizielle Variante der Steam Machine haben wollt, könnt ihr euch in folgendem Video anschauen, was sie mit sich bringt:

Mehr Leistung für mehr Geld

Welche Teile hat der YouTuber verwendet? Neben dem Gehäuse des 2013er-Steam-Machine-Prototyps verwendete Linus folgende Hardware für sein Projekt:

Prozessor: AMD RYZEN 7 9800x3D (ca. 426 Euro via Geizhals)

CPU-Kühler: Thermalright AXP90 X47 Full Low Profile (ca. 21 Euro via Geizhals)

Arbeitsspeicher: G.SKILL Flare X5 Series DDR5 6000 MT/s (ca. 500 Euro via Geizhals)

Speicher: Crucial P5 Plus 1 TB PCIe Gen4 NVME SSD: In Deutschland momentan nicht erhältlich via Geizhals. Ein vergleichbares Modell kostet etwa 130 Euro via Geizhals.

Grafikkarte: PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB (ca. 697 Euro via Geizhals)

Mainboard: Ist ebenso in Deutschland nicht lieferbar (via Geizhals), ein vergleichbares ITX-AM5-Board kostet zwischen 145 und 250 Euro (via Geizhals).

Alle Preise sind in Deutschland am heutigen Datum, dem 28.01.2026, angegeben.

Damit ergibt sich ein ungefährer Gesamtpreis von etwa 2.000 Euro ohne Gehäuse. Das liegt deutlich über dem vermuteten Preis der Steam Machine, der zwischen 500 und 1.200 Euro liegen soll. Wer mehr Informationen rund um den PC von Valve benötigt, findet diese auf MeinMMO.

So sieht die fertige Steaam Machine von LTT aus (Quelle: YouTube)

Was kann die selbstgebaute Kreation? Ein Gaming-Test der Konsole durfte natürlich im Video nicht fehlen. Der YouTuber zeigte, was seine eigene Kreation kann und setzte dabei auf Valves eigenes Betriebssystem SteamOS.

Linus testete im Video Cyberpunk 2077 unter 4K-Auflösung mit Upscaling (ohne Angabe von Settings) und erhielt etwa 40 bis 50 FPS, je nach Szene.

Zum Vergleich: Die Steam Machine soll eine AMD RDNA 3 GPU mit 8 Gigabyte VRAM verwenden, die einer AMD Radeon RX 7600 mit 8 Gigabyte sehr nahekommt. In Cyberpunk 2077 schafft diese Grafikkarte mit FSR-Upscaling in niedrigen Einstellungen ohne Raytracing etwa 50–60 Bilder die Sekunde (via YouTube).

Für den Tech-YouTuber war es ein spaßiges Projekt, aber für Gamer ist es schwer, einen solchen PC nachzubauen, vor allem da der Preis hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Es bleibt abzuwarten, wie leistungsstark und kostspielig Steams neuer Konsolen-PC tatsächlich wird, denn Valve sagt: Die Steam Machine bietet Leistung, welche den meisten Gaming-PCs entspricht oder diese sogar übertrifft