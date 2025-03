Ein YouTuber mit 1,28 Millionen Abonnenten hat einen PC ohne Grafikkarte ausprobiert, auf dem Cyberpunk 2077 in höchster Qualität läuft

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Um was für einen PC geht es? ETA Prime durfte in seinem Video einen Prototyp testen, in dem eine Strix Halo APU verbaut ist. APUs sind Prozessoren, auf denen ein Grafikchip verbaut ist. Dieser Chip ersetzt dann die Grafikkarte, die im Computer verbaut wird. AMD hatte den neuartigen Prozessor auf der CES 2025 vorgestellt, bisher kann man das Modell aber noch nirgendwo kaufen.

ETA Prime ist ein YouTuber, der sich auf Computer-Hardware spezialisiert hat. Mit seinen 1,28 Millionen Abonnenten erreicht er regelmäßig zwischen 50.000 und 200.000 Zuschauern. In einem aktuellen Video hat er jetzt gezeigt, dass ein PC ohne dedizierten Grafikprozessor unter anderem Cyberpunk 2077 in höchsten Einstellungen (Ultra) stemmen kann.

