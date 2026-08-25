Deutscher YouTuber ist scharf auf teuren Gewinn von MrBeast, bereitet sich perfekt vor, doch die Konkurrenz trollt

Der größte YouTuber der Welt, Jimmy MrBeast Donaldson, lud andere YouTuber aus der ganzen Welt für ein Turnier in dem Spiel Meccha Chameleon ein. Auch der deutsche Content Creator Holzkopf war dabei und dachte, er hätte leichtes Spiel, doch da hatte er die Rechnung ohne den trollenden Niederländer gemacht.

Wer ist scharf auf was? Der deutsche YouTuber Holzkopf ist für seine Animations- und Zeichenfähigkeiten bekannt und hat sich auf dieser Grundlage einen YouTube-Kanal aufgebaut. Sein Hauptkanal „ein Holzkopf“ umfasst fast 1 Million Abonnenten, seine 2 Nebenkanäle nochmal je rund 300.000.

Holzkopf wurde von MrBeast, dem größten YouTuber der Welt, eingeladen, an einem Turnier teilzunehmen. Gemeinsam mit anderen YouTubern aus aller Welt sollten sich alle auf einer Karte von Meccha Chameleon verstecken, während MrBeast und 2 seiner Kollegen sie suchen würden.

In alter MrBeast-Manier winkten dem Gewinner teure Preise. Unter anderem standen teure Sportwagen wie beispielsweise ein Lamborghini oder Gaming-Equipment.

Auch HandOFBlood ist ein deutscher YouTuber:

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

Niederländischer YouTuber macht Holzkopf einen Strich durch die Rechnung

Wie hat sich Holzkopf vorbereitet? Den Teilnehmern war es möglich, 24 Stunden vor dem Start der Challenge sich die Karte anzuschauen und sich schon ein Versteck auszusuchen. Holzkopf bereitete sich dementsprechend vor und wählte ein Versteck an einem Gebäude, an das er sich durch eine Pose und die Architektur des Modells perfekt einblenden konnte.

Seine Gewinnchancen schien Holzkopf als gar nicht so schlecht einzuschätzen. In der Lobby mit den anderen YouTubern bemerkte er nämlich, dass sich einige nicht so intensiv wie er auf das Turnier vorbereitet hatten.

Das ganze Video von Holzkopf könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen:

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Wie wurde er von der Konkurrenz getrollt? Holzkopf hatte jedoch einen direkten Konkurrenten: einen niederländischen YouTuber namens Blaza. Der hatte sich nämlich direkt neben Holzkopf platziert und das auch noch in der exakt selben Position wie er, nur in schlechter (und dementsprechend deutlicher) bemalt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aufflog, stieg damit unmittelbar.

Der Niederländer hat sich als Flagge an einer der Säulen platziert. Holzi ist eigentlich der kleine Vorsprung mit Dach am Boden des Modells (Bildquelle: YouTube)

Holzkopfs Befürchtung traf dann schließlich auch genauso ein: Die Sucher fanden zunächst Blaza und kamen durch seine Position schließlich auch auf Holzkopf. Holzkopf empfand sein Ausscheiden als ungerecht, wie er auch in seinem YouTube-Video mehrmals verlauten ließ.

Auch der Community schien die Ungerechtigkeit aufgefallen zu sein, denn unter dem entsprechenden YouTube-Video von MrBeast finden sich viele Kommentare, die mit dem Spruch Justice for Germany für Holzkopf einstehen.

Was sagt ihr zu dem Turnier von MrBeast? Habt ihr mit Holzkopf live auf Twitch mitgefiebert? Schreibt es uns in die Kommentare!

MrBeast ist dafür bekannt, hohe Gewinne an Teilnehmer seiner Shows abzugeben. Tatsächlich macht MrBeast regelmäßig Verluste, doch das ist nicht mal schlimm für ihn. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Der größte YouTuber der Welt verliert ständig Geld, aber dahinter steckt ein Masterplan