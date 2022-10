Auf Amazon sind die Staubsaugroboter von Yeedi ein Hit und werden mit vielen positiven Bewertungen gefeiert. Nachdem wir auf MeinMMO bereits das Vormodell getestet hatten, kommt jetzt der Nachfolger. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hat den Yeedi Vac 2 Pro für euch getestet.

Wer hat getestet? Ich bin Patrick, Experte für Online-Games wie GTA oder Diablo und eben auch für Staubsaugroboter hier bei MeinMMO. In den letzten 5 Jahren habe ich etwa 11 verschiedene Modelle in Langzeit- und Kurzzeit-Tests eingesetzt. Die Kaufpreise variieren zwischen 250 und 900 €.

Dadurch sammelte ich viel Erfahrung mit den automatischen Saugrobotern, die beim Thema Smart Home eine immer größere Rolle spielen. Wöchentlich investiere ich etwa 5 Stunden und wühle mich durch Test-Berichte und -Videos zu neuen und beliebten Modellen.

Was ist das für ein Gerät? Durch die Firma Yeedi bekam ich erneut die Möglichkeit, eines ihrer Produkte für MeinMMO zu testen. Nachdem der Yeedi Vac Max schon recht gut in meinem Test abgeschnitten hatte, wollte ich herausfinden, was sich beim Nachfolgemodell, dem Vac 2 Pro, verbessert hat. Ich zeige euch hier:

Was bietet das Gerät?

Die technischen Details im Vergleich mit anderen meiner Testgeräte

Saugleistung (In Pascal) Max. Laufzeit Akku-Kapazität Staub-behälter Karten-speicherung Preis (UVP am 30.9.) Höhe Eufy X8 Hybrid 2.000 Pa 180 Min 5.200 mAh 400 ml Ja 499,99 € 9,8 cm Roborock Q7 Max+ 4.200 Pa 180 Min 5.200 mAh 470 ml Ja 649,99 €

(Mit Absaug-Station) 9,6 cm Yeedi Vac Max 3.000 Pa 200 Min 5.200 mAh 450 ml Ja 499,99 €

(Mit Absaug-Station) 7,7 cm Yeedi Vac 2 Pro 3.000 Pa 240 Min 5.200 mAh 420 ml Ja 449 € (Im Dauer-Angebot für etwa 350 €) 7,7 cm

App-, Saug- und Wischtest

Wie habe ich getestet? Ich habe den Staubsauger bei mir in der Wohnung jetzt seit 4 Wochen in Benutzung. Er saugt fast täglich alle 5 Zimmer inklusive Küche und Bad. Der Wischmodus kommt, wie bei meinen anderen Modellen auch, einmal pro Woche zum Einsatz. In der Zeit konnte ich den Yeedi Vac 2 Pro direkt mit dem Vormodell vergleichen, welches meine Wohnung ebenfalls putzte.

Der Yeedi Vac Max (links) und der Vac 2 Pro (rechts) im Vergleich

Die App: Übersichtlich und intuitiv

Was ist das für eine App? Für den Vac 2 Pro nutze ich dieselbe App wie bei meinem ersten Yeedi-Gerät. Hier hat sich in der Handhabung nichts verändert. Ich wähle in der App den Roboter aus, den ich bedienen will, und schon öffnet sich die Karte, die beim ersten Abfahren der Wohnung erstellt wurde. Aufgeteilt in verschiedene Räume, sehe ich dort den Grundriss meiner Wohnung. Wer mehrere Etagen mit dem Roboter putzen will, kann dafür mehrere Maps erstellen und am Rand des Bildschirms auswählen, welche nun aktiv sein soll.

Wie ist die App aufgebaut? Mit „Bereich“, „Auto“, und „Benutzerdefiniert“ stellt man ein, wie geputzt werden soll. Eine Bereich-Reinigung kann einen bis mehrere Räume umfassen. So kann man nur Wohnzimmer und Küche saugen, während die Kinderzimmer ausgelassen werden sollen. Die Auto-Reinigung schickt den Roboter durch die gesamte Wohnung. Mit der Benutzerdefinierten Reinigung kann man selbst einen Bereich auf der App erstellen, der geputzt werden soll. Zum Beispiel nur rund um den Esstisch.

Welche Funktionen bietet die App? In der App wählt man außerdem:

Wie viele Putz-Durchgänge gefahren werden sollen (1x oder 2x)

Wie hoch die Saugkraft ist (in 4 Stufen)

Wie viel Wasser beim Wischen verwendet werden soll (in 3 Stufen)

Reinigungsplan: Soll zu festen Uhrzeiten geputzt werden? Und soll sich das wiederholen?

Sprachausgabe: Wie laut soll der Roboter “sprechen” und in welcher Sprache?

Verschiedene Einstellungen wie die Häufigkeit der Selbstentleerung an einer Absaugstation, falls vorhanden. Oder die automatische Verstärkung der Saugkraft, wenn der Roboter auf einen Teppich fährt

Dort stellt man außerdem ein, wie penibel der Roboter bei der Hindernisvermeidung sein soll

Wie gefällt mir die App? Die App ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut. Man findet in auf Anhieb gut die Optionen, die man sucht und kann den Roboter damit sehr gut steuern. Einzig das Erstellen von Räumen machte bei der ersten Erkundungsfahrt ein paar Probleme. So wurde Küche + Flur als ein Raum zusammengefasst. Bei der zweiten Karten-Erstellungs-Tour wurde dann alles richtig erkannt.

Map erstellt und Räume (per Hand) benannt – So sieht die fertige Karte aus Bereich-Reinigung – Wählt selbst, welchen Bereich der Staubsauger reinigen soll Saugkraft, Wassermenge und weitere Optionen stellt ihr hier ein

Saugen – Wie gut putzt der Staubsaugroboter wirklich?

Das Saugen: Der Vac 2 Pro setzt auf eine neue Art der Objekt-Erkennung mit künstlicher Intelligenz, Kameras und Laser.

Im Saug-Vergleich schneiden der Vac 2 Pro und der Vac Max unterschiedlich ab. Da sehe ich keine Vorteile beim Vac 2 Pro.

Ich habe 4 Staubsaug-Roboter getestet – Welchen Unterschied macht der Preis?

Wie habe ich die Saugfunktion getestet? Ich habe für beide Modelle dasselbe Szenario aufgebaut und 42 Gramm Perlen auf einem Kurzflorteppich ausgeschüttet. Dann habe ich jedes Modell eine Raumreinigung durchführen lassen und danach gewogen, wie viel Gramm der Perlen im Auffangbehälter waren.

Vac Max: 4 Gramm Perlen blieben auf dem Teppich übrig

Vac 2 Pro: 1 Gramm Perlen blieb auf dem Teppich übrig

Bei beiden funktioniert die Teppicherkennung zuverlässig. Abseits von Teppichen fahren sie mit normaler Saugleistung und auf Teppichen drehen sie die Leistung nach einer kurzen Verzögerung auf. Mit den kleinen Perlen kam der Vac 2 Pro besser klar als das Vorgängermodell. Wobei beide zufriedenstellend reinigten, denn die paar kleinen Krümel stören mich nicht weiter. Beide fuhren für den Test nur einen Durchgang. Für eine gründliche Reinigung kann man den zweiten Durchlauf aktivieren.

Der Vac 2 Pro mit Front-Kamera zur Objekt-Erkennung

Objekt-Erkennung: Der Vac 2 Pro wird mit seiner verbesserten Objekt-Erkennung beworben. Dazu habe ich Stofftiere und Bauklötze im Raum platziert. Teilweise wurden sie gut umfahren, manche aber auch einfach durch die Gegend geschoben. Sogar den Hundenapf hat er einen Meter versetzt. Das gefiel Kyra gar nicht. Dinge, die recht flach sind, werden nur in seltenen Fällen von der Objekterkennung wahrgenommen. In dem Zustand ist das System noch nicht überzeugend.

Die Beute – Perlen, die auf dem Teppich verteilt werden Der Yeedi Vac 2 Pro auf der Jagd Die Ausbeute – etwa 41 Gramm Perlen finden sich im Staubbehälter des Roboters

Wischen – Endlich eine Verbesserung zu anderen Modellen

Was ist hier besser? Eine große Änderung sieht man beim Vac 2 Pro. Anders als all meine bisherigen Staubsaug-Roboter, bewegt dieser nun auch die Wischplatte ruckelnd nach vorne und hinten.

Was man wissen muss: Viele Staubsaug-Roboter können „auch“ wischen. Das ist aber bei vielen nur eine oberflächliche Reinigung. Dabei wird ein Wischmopp hinten am Saugroboter angebracht und während der Fahrt über den Boden gezogen. Manche Roboter können immerhin noch die Wasserzufuhr regeln und für Holz oder Fliesen den Mopp entsprechend bewässern. Da die Roboter aber sehr leicht sind, bringen sie kaum Gewicht auf den Mopp und der zieht damit nur den oberflächlichen Staub vom Fußboden.

Beim Vac 2 Pro ruckelt die Platte mit dem Mopp etwa 1-2 cm von vorne nach hinten und mimt damit eine Wischbewegung. Zwar ist immer noch wenig Gewicht auf dem Mopp und hartnäckige Flecken gehen damit nicht weg, doch das Wischen ist damit viel gründlicher als bei allen anderen Geräten aus meinen Tests. Das fiel mir im direkten Vergleich auf dem Küchenboden sofort auf.

Der Vac 2 Pro mit Wasserbehälter-Aufsatz beim Wischen Wischen auf Laminat Hier sieht man die Ergebnisse der Teppich-Erkennung

Beim Wischen kann man zwischen 3 verschiedenen Stufen wählen. In der App legt ihr auf der Karte Zonen fest, auf denen der Roboter nicht beim Wischen fahren soll. Wie zum Beispiel Teppiche. Das funktioniert zuverlässig.

Wie gefällt mir das Wischen? Das ist eine echte Bereicherung im Vergleich zum Vorgänger und kann durch die Besserungen ein Kaufargument gegenüber anderen Saugrobotern sein. Dennoch sollte man bedenken, dass man damit nicht das herkömmliche Wischen per Hand ersetzt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Seid ihr euch noch unschlüssig, was ihr für einen Staubsaug-Roboter haben möchtet? Ich habe vier Staubsaug-Roboter im Preis-Bereich von 215 € bis 750 € getestet und miteinander verglichen. Macht der höhere Preis wirklich so viel aus?