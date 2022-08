Fazit & Bewertung

Eine Besonderheit beim Yeedi Vac Max ist, dass er auf einen Laserturm verzichtet. Dadurch ist er im Vergleich zu anderen Modellen flacher und passt leichter unter Sofas und andere Möbel. Der Yeedi kommt auf eine Höhe von 7,9 cm. Andere Modelle wie der Eufy X8 auf 9,75 cm oder der Q7 Max Plus auf 9,65 cm.Seine Karten erstellt er mit einer Mischung aus einem optischen Sensor und einem Gyrosensor. Hinzu kommen die Stoßdämpfer, mit denen er an Wände oder Gegenstände fährt. So ist der Roboter zwar flach, erstellt aber auch ungenauere Karten als beim Einsatz eines Laserturms. Bei meiner 5-Zimmer-Wohnung war das aber kein so großer Nachteil.Das Saugen funktioniert sehr gut und zuverlässig. Hier kann ich mich den vielen positiven Bewertungen auf Amazon anschließen.Die Absaugstation ist ein Luxus, den ich gern dazunehme und etwa 150 € Aufpreis kostet. Wer sich das Geld sparen will, der muss regelmäßig den Staubbehälter leeren. Der lässt sich aber mit zwei Handgriffen entfernen und das ist auch kein Problem.Gerade, wenn man haarende Haustiere bei sich in der Wohnung hat, muss man bedenken, dass die Absaugstationen dabei häufig Probleme haben. Da lohnt sich der Aufpreis dann nicht unbedingt, wenn man trotzdem hin und wieder noch manuell leeren muss.Die Wischfunktion sollte man einsetzen, wenn man den oberflächlichen Staubfilm vom Fußboden ziehen möchte. Das geringe Gewicht, das auf den Lappen ausgewirkt wird, ist nicht zum “Schrubben” gedacht. Das sollte für eure Kauf-Entscheidung nicht ausschlaggebend sein.Ich kann euch den Kauf empfehlen, wenn euch andere Staubsaugroboter 1-2 cm zu hoch waren und deshalb nicht unter eure Möbel passten. Generell erledigt der Yeedi Vac Max seine Arbeit gut und ist für den Preis etwa 300 bis 350 € (je nach Angebot) in der Preis/Leistung sehr stark.Inzwischen gibt es aber auch schon das neue “Yeedi Vac 2 Pro”-Modell, das ihr für den Preis von 350 € erwerben könnt. Dazu findet ihr bald bei uns einen Test. Das neue Modell unterscheidet sich besonders dadurch, dass Kameras und Kreuzlaser zur Hinderniserkennung eingesetzt werden.