Die Entwickler haben für die Xbox Series X|S und Xbox One ein neues Userinterface (UI) vorgestellt. Doch viele Gamer meckern über die Änderungen und erklären, dass sie nicht damit zufrieden sind. MeinMMO erklärt euch, was kritisiert wird.

Wer seine Xbox Series X, S oder Xbox One startet, der wird als erstes von den Menüs der Konsole begrüßt. Denn hier wählt ihr eure Spiele und Apps aus oder wechselt in den Store und kauft neue Produkte.

Nun hat Microsoft erklärt, dass man die Menüs der Xbox überarbeiten wolle. Die ersten Insider durften bereits seit dem 9. September das neue Interface nutzen. Doch viele Spieler sind nicht wirklich mit den Änderungen zufrieden.

Microsoft stellt Änderungen vor, will auf Spieler hören

Was sind das für Änderungen? Microsoft verteilt gerade an Xbox-Insider eine neue Home-Oberfläche für die Xbox-Konsolen. Die Änderungen umfassen verschiedene Optimierungen des Layouts und des Designs, um das Auffinden von Xbox-Spielen und -Apps zu erleichtern. Außerdem passt man die Einstellungen an.

In einem Gespräch mit dem Online-Magazin TheVerge erklärt Ivy Krislov, Senior Product Manager Lead of Xbox Experiences, dass man noch viel zu lernen habe und auf die User zugehen wolle:

Wir wissen auch, dass wir immer zuhören und lernen können, wie wir diesen Bereich noch besser machen können, ohne dass die Spielerfahrung zu schnell und vertraut wird. Aus diesem Grund starten wir eine mehrmonatige Reihe von Experimenten, um zu lernen, wie wir ein personalisierteres Startbildschirm-Erlebnis schaffen und einige der wichtigsten Trends und Fan-Wünsche erfüllen können. Ivy Krislov im Interview mit TheVerge

Doch die ersten Experimente bekommen wenig positives Feedback und die Reaktionen fallen ziemlich negativ aus. Viele User hoffen, dass Microsoft wirklich auf seine Insider hört und verschiedene Änderungen nicht vornehmen wird.

So soll das neue Interface für die Xbox-Konsolen aussehen.

„Es sieht extrem unübersichtlich aus.“

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf reddit gibt es bereits einen umfangreichen Thread zu dem neuen Design und hier klagen viele Gamer (via reddit.com). Viele halten das neue Design für noch unübersichtlicher als das bisherige Design. So klagt etwa ein User (via reddit.com):

Der Store, Meine Spiele und Apps, Gamepass… so ziemlich alles kann über das Menü der Xbox-Taste aufgerufen werden. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, 4 verschiedene Wege für den Zugriff auf dieselbe Sache zu haben. (…) Gebt uns einfach mehr kreative Kontrolle über das Dashboard.

Ein anderer User kündigt schon an: „Mein Gott, das ist vielleicht die schlechteste Version bisher. Ich bin in der Insider-Alpha-Phase, also werde ich sie zum Wohle aller zerreißen.“

Was wünschen sich die Spieler? Viele Besitzer einer Xbox wünschen sich vor allem ein übersichtlicheres Interface mit weniger Inhalten. Ein weiterer Wunsch ist mehr Personalisierung für den Homescreen. Man wolle selbst entscheiden, welche Inhalte auf der „persönlichen“ Seite der Xbox zu sehen sind und welche nicht.

Wie seht ihr das? Gefällt euch das neue Design oder wünscht ihr euch auch lieber ein vereinfachtes Menü und simpleres Menü? Erzählt es uns in den Kommentaren!

