Kann ich die Konsole noch irgendwo bestellen? Unsere Kontakte bei Gamestop haben uns mitgeteilt, dass es in einzelnen Stores noch möglich ist, die limitierte Version der neuen Xbox-Konsole zu bestellen. Wenn ihr also unbedingt eine haben wollt, kann es sich lohnen, bei den Stores in eurer Nähe anzurufen und nachzufragen, ob sie noch Vorbestellungen annehmen.

Da die Konsole selbst erst am 15. November erscheint, werden bei eBay entsprechend vorerst nur die Vorbestellbestätigung verkauft. Dabei versprechen manche Angebote, dass die Konsole am Release-Day verschickt wird.

Das Gehäuse der Konsole ist mit einem Muster aus dunkeln Metalplatten, Sternen und Goldlinien verziert. Die Lüftung der Xbox, die normalerweise grün leuchtet, hat bei der Halo-Edition einen blauen Farbton. Dazu kommt ein passender Controller. Die Vorbestellungen für die Konsole gingen am 26. August online und mittlerweile sind sie fast überall ausverkauft (via gameswirtschaft ).

