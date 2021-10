Xbox-Kühlschrank ist günstiger als befürchtet, aber die Vorbestellungen werden schlimm

Microsoft hat nun endlich das Vorbestelldatum für ihren Kühlschrank im Xbox-Series-X-Design angekündigt. Das gute Stück kostet “lediglich” 99 € und wird in Deutschland bei GameStop vorbestellbar sein. Doch die MeinMMO-Autorin Irina ist sich sicher: Vorbestellungen werden nicht schön.

Das ist der Kühlschrank: Wie viele Dinge im Internet war der Xbox-Kühlschrank ursprünglich ein Meme. Nachdem das ungewöhnliche Design der neuen Xbox Series X zum ersten Mal enthüllt wurde, flutete eine Welle von Meme-Bildern die Gaming-Communities, die die Konsole mit einem Kühlschrank verglichen.

Das Ergebnis der Witze ist nun ein Mini-Kühlschrank von dem Merchandise-Spezialisten Ukonic, der genau aussieht wie Xbox-Series-X-Konsole und den ihr bald für 99 € vorbestellen könnt.

Der Kühlschrank bis zu 12 Getränkedosen und Seitenfächer für Snacks aufnehmen kann. Er hat auf der Vorderseite außerdem einen USB-Slot, über den ihr eure Smartphones, Controller und andere Geräte aufladen könnt.

Damit ihr euren Kühlschrank auch unterwegs nutzen könnt, ist in der Lieferung direkt ein Gleichstrohmadapter dabei.

So könnt ihr vorbestellen: Die Vorbestellungen gehen laut der offiziellen Xbox-Seite am 19. Oktober los. In Deutschland wird GameStop der einzige Händler sein, bei dem ihr die Mini-Kühlschränke vorbestellen könnt.

Pünktlich zu den Feiertagen wird der Xbox Mini-Kühlschrank am 19. Oktober in den Vorverkauf gehen und im Dezember 2021 weltweit bei verschiedenen Händlern erhältlich sein. In der ersten Produktionswelle wird der Xbox “Mini Fridge” in Deutschland bei GameStop für 99 Euro (UVP) erhältlich sein. Offizielle Xbox-Seite

Es ist noch nicht klar, ob die Vorbestellungen nur in dem Online-Store von GameStop möglich sein werden oder ob die einzelnen Stores ebenfalls eigene Kontingente an Kühlschränken erhalten werden. Sobald mehr dazu bekannt ist, werden wir diesen Artikel mit neuen Infos aktualisieren.

Der Release des Mini-Kühlschranks ist im Dezember 2021.

Vor einem Jahr noch ein Joke, jetzt Realität. Der Xbox-Kühlschrank kommt in die Läden.

“Der wird sofort auf eBay landen”

Ich habe den Verkauf des Xbox-Kühlschrankes seit der offiziellen Ankündigung heiß erwartet. Als jemand, dessen Wohnung voll gestellt ist mit Gaming-Mechandise, wollte ich mir das gute Stück nicht entgehen lassen.

Entsprechend hatte ich beim Xbox-Mini-Kühlschrank auch mit einem Preis von etwa 200 € gerechnet und wurde nun positiv überrascht.

So steht es aktuell um das Scalping: Doch auch bei 200 € wäre der Preis wird nicht das große Problem bei der Vorbestellung des Kühlschranks. Das sind die Scalper. In meinem Freundeskreis wurde die Ankündigung mit den Worten “Der wird sofort auf eBay landen” kommentiert. Und so wie die Dinge aktuell stehen, wird das genau zutreffen.

Seit einiger Zeit haben Scalper ein Auge auf begehrte Gaming-Artikel geworfen. Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X sind seit ihrem Release 2020 nur selten verfügbar und kommen nur in kleinen Drops. Auf eBay schwankt der Preis für eine PS5 zwischen 600 € und 1.000 €.

Aber auch andere ausverkaufte Gaming-Artikel bleiben davon nicht verschont:

Die Collector’s Edition von FFXIV: Endwalker

Die Regalla Edition von Horizon Forbidden West

Die OLED-Version der Nintendo-Switch

Das sagt Microsoft: Aus dem offiziellen Post auf der Xbox-Seite lässt sich die leichte Unsicherheit über die Vorbestellungen rauslesen. Microsoft rechnet wohl selbst damit, dass die Mini-Kühlschränke schnell vergriffen sein werden und schreibt daher direkt:

Wir arbeiten daran, den Xbox Mini-Fridge so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen, und werden die regionale Verfügbarkeit im Jahr 2022 weiter ausbauen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Einschränkungen je nach Markt.

Ihr könnt mit recht hoher Sicherheit davon ausgehen, dass der Mini-Kühlschrank genauso schnell ausverkauft sein wird wie auch andere ähnliche Gaming-Artikel vor ihm. Wenn ihr also ein Auge darauf geworfen habt, dann haltet euch am 19. Oktober bereit. Ich drück euch allen die Daumen.

Habt ihr Interesse an dem Mini-Kühlschrank? Werdet ihr versuchen, ihn bei der ersten Vorbestellerwelle zu ergattern oder wartet ihr lieber, bis Microsoft mehr davon nachgeliefert hat? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem Meme-Artikel haltet.

Ikea ist übrigens noch einen Schritt weitergegangen und verkauft nun eigene Gaming-Möbel:

IKEA veröffentlicht Gaming-Möbel: Was können die und wer braucht das?