Xbox kontert PS5, verspricht, dass alle alten Controller mit der Xbox Series X funktionieren

Sony gab vor wenigen Tagen bekannt, dass ihr für PS5-Spiele auch einen entsprechend neuen Controller benötigt. Nun sagt Xbox, dass mit der Xbox Series X alle alten und neuen Controller funktionieren werden.

Was sagt Microsoft? Xbox UK hatte sich mit einem Tweet an seine User gewendet und eine klare Ansage gemacht.

Demnach sollen alle Xbox-One-Controller mit der Series X und allen Spielen kompatibel sein. Die Xbox setzt damit ihren Weg fort, vollständig auf Abwärtskompatibilität zu setzen. Zu den unterstützten Controllern zählen unter anderem

die offiziellen Xbox Controller

die adaptiven Controller, die speziell für Menschen mit Einschränkungen konzipiert sind

die Elite Wireless Controller

und alle SCUF Controller

Was ist daran besonders? Sony hatte vor Kurzem erklärt, dass PS5-Spiele nur mit dem PS5-Dualsense kompatibel seien. Alle anderen Controller würden nicht mit den neuen Spielen funktionieren.

Microsoft geht hier mit seiner Xbox einen anderen Weg. Die alten Xbox One – Controller sollen auch mit der Xbox Series X und den neuen Spielen laufen.

Und dieses Statement passt in die Gesamtstrategie, die Microsoft bisher mit der Xbox fährt. So hatte Xbox-Chef Spencer erklärt, dass er von den PS5-Exklusives nicht viel halte und man mit der Xbox lieber den Weg gehen wolle, allen Spielern Gaming zu ermöglichen. Bei den Controllern setzt man diesen Weg nun fort.

Über Microsofts Entscheidung können sich PC-Spieler freuen

Darum ist Aussage auch für PC-Spieler wichtig: Einige Spieler setzen auch am PC auf einen Xbox-Controller und viele Xbox-Titel erscheinen auch für den Windows-PC. Während Controller bei der Konsole meistens dabei sind, müssten sich PC-Gamer einen neuen Controller kaufen. Damit können auch PC-Spieler ihr Equipment weiter verwenden.

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem Xbox One oder PC-Controller sein, werdet ihr in unserem Artikel „die besten Xbox One und PC-Controller für 2020“ fündig.