Aaryn Flynn arbeitete bei Bioware unter anderem an Dragon Age und Mass Effect mit. Nur entwickelt er ein MMORPG, das auf der Technologie SpatialOS basiert. Diese soll spannende Dinge ermöglichen und könnte eine Art ultimate Sandbox werden. Denn SpatialOS bringt Simulationen großer Welt zu MMORPGs.

Woran arbeitet Aaryn Flynn derzeit? Sein neues Spiel hat noch keinen Titel. Allerdings arbeitet er für das Studio Improbable, den Machern von SpatiaLOS, gemeinsam mit seinem Team an einem neuen MMORPG.

Dieses basiert nicht auf einer bekannten Marke, sondern stellt etwas Neues dar. Deswegen dauert die Entwicklung auch relativ lange, da im Grunde der komplette Hintergrund, die Lore, die Spielwelt und das Spielsystem von Grund auf entwickelt werden müssen.

Der Ansatz von SpatialOS: Viele Server (Worker) erledigen einzelne Aufgaben, um die Welt zu schaffen. Bildquelle: Improbable

Wundertechnik in neuem MMORPG

Wie kommt SpatialOS dabei zum Einsatz? Improbable ist eigentlich nicht für Spiele bekannt, sondern für die Technologie SpatialOS, die an andere Studios lizenziert wird. Nun jedoch entsteht beim Unternehmen ein eigenes MMORPG.

SpatialOS soll es Entwicklern ermöglichen, gigantische, persistente Spielwelten zu erschaffen, die deutlich mehr Simulation erlauben, als dies in aktuellen Onlinespielen der Fall ist. Dies alles soll sich einfach steuern und verwalten lassen, weswegen selbst kleine Team riesige, simulierte Welten erschaffen können.

Beim neuen MMORPG von Aaryn Flynn spielt SpatialOS eine große Rolle. Der Entwickler möchte noch nicht genau darauf eingehen, wie genau die Technologie zum Einsatz kommt. Allerdings deuten seine Hinweise darauf hin, dass wir mehr Rollenspiel im MMORPG erwarten dürfen.

Die Versprechen von SpatialOS waren immer die Persistenz, Simulation und die Größe. Die Herausforderung für uns als Entwickler besteht darin, herauszufinden, was wir damit machen können. Was ermöglicht die Technik den Spielern? Das Rollenspiel als grundlegendes Genre oder Aspekt des Gameplays ist eine großartige Linse, um diese Dinge zu betrachten und herauszufinden was wir tun können. Wie verbessert sich das Rollenspiel mit Beharrlichkeit? Wie verbessert das Rollenspiel die Simulation? Wie verbessert sich das Rollenspiel mit der Skalierung? Das sind die Dinge, die wir herausfinden müssen, während wir das Spiel entwickeln. Aaryn Flynn

Worlds Adrift war ein MMORPG mit SpatialOS. Allerdings musste das Spiel eingestellt werden.

Was könnte dies bedeuten? Wenn mehr Wert auf Rollenspiel gelegt werden soll, dann kommt dies sicher dem dem sozialen Aspekt eines MMORPG zugute. Viele Spieler, die gemeinsam in einer riesigen Welt leben und viele Freiheiten genießen. Konzerte von Spielern, die wie in Black Desert Online ihre eigene Musik schreiben wären da eine Möglichkeit.

Ein von den Spielern getriebenes Wirtschaftssystem, bei dem vielleicht Feldfrüchte angepflanzt, geerntet, verkauft und verarbeitet werden müssen, könnte ebenfalls eine Option sein. Genau wie ein Politiksystem, in dem Spieler über Städte oder sogar ganze Königreiche herrschen.

Wie genau die Rollenspiel-Elemente im MMORPG von Improbable aussehen, ist aber noch unklar.

Es könnte sein, dass wir eine Art ultimatives Sandbox-MMORPG bekommen, bei dem wir in einer simulierten Welt noch mehr tun können und noch mehr Freiheiten genießen, als das jetzt schon möglich ist.

Wie weit ist das Spiel fortgeschritten? Laut Aaryn Flynn ist man inzwischen so weit, dass nun Assets für das Spiel erstellt werden und mach sich über die zugrunde liegende Technologie Gedanken macht. Über eine Prototyp-Phase ist man aber noch nicht hinaus.

Nicht nur Improbable will kleinen Teams dabei helfen, riesige Spiele zu entwickeln. Auch Google verfolgt einen solchen Plan. So sollen Entwicklerstudios mehr MMORPGs wie WoW produzieren können.