Das MMORPG Black Desert Online (PC, Xbox One, PS4) hat ein Musiksystem bekommen, mit dem ihr eure eigenen Songs komponiert und diese öffentlich vorspielen könnt. Allerdings hat das System einen kleinen Haken.

Was ermöglicht das neue Musiksystem? Im sehr erfolgreichen MMORPG BDO findet ihr die neue Funktion Music Album. Dazu klickt ihr unter Community das entsprechende Icon an. Jetzt startet ihr eine Komposition. Über das Menü ist es möglich, ganze Songs zu komponieren.

Ihr wählt aus, welches Instrument welche Noten spielen soll, wie die Taktart und Geschwindigkeit ist. Sogar die Lautstärke pro Note lässt sich festlegen. Es lassen sich sehr komplexe Stücke arrangieren.

Diese Kompositionen speichert ihr auf Notenblättern ab, die ihr dann mit anderen Spielern teilt.

So funktioniert das Komponieren von Musik in Black Desert Online.

Erfreut Spieler mit selbst komponierter Musik

Und wie sieht es mit dem Spielen von Musik aus? Hier kommt der kleine Haken ins Spiel. Denn nur die Klasse Shai kann Musik spielen. Es ist also möglich, dass jeder zum Komponisten wird, die Songs können aber nur diejenigen spielen, welche die Klasse Shai verkörpern.

Um einen Song zu spielen, wählt ihr das Notenblatt aus eurem Musikalbum aus. Anschließend wählt ihr Vorspielen und schon ertönt das Lied, das euer Charakter automatisch zum Besten gibt.

Es ist nicht erlaubt, urheberrechtlich geschützte Werke nachzuspielen.

Was bietet das System noch? Es gibt sogar Tages- und Musik-Fortschritt-Quests, welche die Shai ausführen können. Dadurch kommt ihr an EXP und eure Musikalitäts-Stufe steigt. Je höher die Musikalitäts-Stufe ist, desto mehr Takteinheiten und Noten könnt ihr spielen.

Mit Musik erfreut ihr andere Spieler in Black Desert Online.

Mehr Rollenspiel im MMORPG

Was bringt das System? Black Desert Online will mehr als nur ein MMORPG sein, das sich um Grinding, Housing, und Handel dreht. Es möchte den Spielern eine soziale Spielerfahrung bieten, eine Art zweite Heimat, in der ihr euch ausleben könnt.

Das zeigt sich daran, da die Shai-Klasse im Grunde nicht wirklich ein Kämpfer ist. Es handelt sich um eine soziale Klasse, die eben genau für derartige Aktivitäten, wie das Spielen von Musik, erschaffen wurde.

BDO möchte den Spielern so mehr Rollenspiel-Möglichkeiten bieten, damit sie sich in der Welt wohlfühlen.

Und da spielt Musik eben eine große Rolle. Denn schon das MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ kann seine Community durch ein ähnliches Musik-System begeistern. Es finden ganze Konzerte in der Spielwelt statt. So etwas fördert den Zusammenhalt zwischen den Spielern und erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl.

Solche Elemente kommen vornehmlich in Sandbox-MMORPGs vor, die sich nicht um Quests oder Story drehen. Wenn ihr mehr über die Unterschiede zwischen den beiden Untergenres erfahren wollt, dann lest den MeinMMO-Artikel Sandbox- oder Themepark-MMORPG – Welches Genre eignet sich für wen?.