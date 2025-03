WQHD-Grafikkarte lehrt Nvidia das Fürchten: 400€ günstiger als die RTX 5070 Ti und genauso gut

Schnappt euch die neue WQHD-Grafikkarte mit 16 GB VRAM und bis zu 3100 MHz im Boost-Modus. Greift bei Notebooksbilliger zu und spielt ohne Abstriche.

Ihr wollt viele Jahre WQHD-Gaming auf absolutem Top-Niveau genießen? Dann schnappt euch die RX 9070 XT. Die neue Karte von AMD ist teilweise 400€ bis 500€ günstiger als die starke RTX 5070 Ti. Rein der Rohleistung schenken sich beide nichts, weswegen die RX 9070 XT deutlich attraktiver für Gamer ist. Nutzt den besten Straßenpreis bei Notebooksbilliger und spielt viele Jahre in WQHD oder 4K.

Häufig gestellte Fragen Was ist Raytracing? Raytracing revolutioniert die Lichtdarstellung in Videospielen seit einigen Jahren und hebt sie auf ein neues Niveau. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es, dass Lichtstrahlen realistisch um Ecken reflektieren, durch transparente Objekte hindurchscheinen und Schatten erzeugen, die so authentisch sind, dass Spieler nahtlos in lebendige und glaubwürdige Welten eintauchen. Spiele wie Cyberpunk 2077 und Minecraft RTX zeigen eindrucksvoll, wie Raytracing die Grenzen zwischen virtueller Welt und Realität immer weiter verwischt. Auch Titel wie Control oder Battlefield V nutzen diese Technik, um atemberaubende visuelle Erlebnisse zu schaffen, die Spieler in ihren Bann ziehen.

Ihr sucht die besten Grafikkarten für jedes Budget? Unser Kollege Benedikt stellt sie euch vor.

Mehr zum Thema Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2025 von Benedikt Schlotmann

Eigenschaft Details Modell RX 9070 XT Grafikchip Navi 48 XTX Chip-Architektur RDNA 4 Grafikspeicher 16 GB GDDR6 Speicheranbindung 256 Bit Speichertakt 2500 MHz OC-Takt/Boost 3100 MHz Leistungsaufnahme (TDP) 304 Watt

Eine WQHD-Grafikkarte mit genialer Preis-Leistung

Es ist kein Geheimnis, dass sich der Grafikkartenmarkt aktuell in einem Strudel befindet. Viele Grafikkarten sind komplett überteuert, vor allem die von Nvidia. Zwar ist die UVP der RX 9070 XT auch etwas günstiger, aber es ist kein Vergleich zu den Straßenpreisen des grünen Teams.

Eine WQHD-Grafikkarte der neuen Generation

Im Herzen dieser phänomenalen Karte schlägt der Navi 48 XTX Grafikchip, der auf der fortschrittlichen RDNA 4 Architektur basiert. Diese Kombination beschert euch WQHD- oder 4K-Gaming auf absolut hohem Niveau.

Spielt das kommende Soulslike The First Berserker Khazan mit einer hohen Framerate. Ein besonders schöner Ultrawide-Monitor entführt euch erst recht in eure kommenden Lieblingsabenteuer.

Rasterisierung vs. Raytracing. Quelle: hardwaredealz

Natürlich hat die RTX 5070 Ti beim Raytracing die Nase etwas vorn. Bedenkt aber den gravierenden Preisunterschied in der aktuellen Marktphase.

Die AMD-Grafikkarte überzeugt mit viel VRAM und mehr

Mit einem großzügigen Grafikspeicher von 16 GB GDDR6 seid ihr bestens gerüstet für die neuesten Spiele und Anwendungen. Der Speicher arbeitet mit einer Anbindung von 256 Bit und einem Speichertakt von 2500 MHz. Eine blitzschnelle Datenverarbeitung ist euch sicher.

Der Grafikspeicher dieser Karte reicht in der Regel problemlos für viele aktuelle Spiele in 4K aus. Nur wenige Ausnahmen bringen den Speicher an seine Grenzen. Daher ist diese Karte besonders zukunftssicher für Gamer, die in WQHD oder UWQHD spielen.

Die RX 9070 XT überzeugt mit 16 GB VRAM und bis zu 3100 MHz

Die RX 9070 XT überzeugt obendrein mit ihrer Overclocking-Fähigkeit: Der OC-Takt oder Boost erreicht bis zu 3100 MHz. Diese Leistungsspitze stellt sicher, dass ihr auch bei den intensivsten Gaming-Sessions stets die Oberhand behaltet.

Trotz ihrer enormen Leistungsfähigkeit bleibt die RX 9070 XT effizient im Energieverbrauch. Mit einer TDP (Thermal Design Power) von 304 Watt bietet sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieeffizienz. Es ist überhaupt kein Vergleich zum großen Nvidia-Flaggschiff RTX 5090, die eine TDP von 575 Watt aufweist.

Entdeckt unsere vielfältige Technikwelt auf der Deals-Seite. Ihr sucht nach hochwertigen Grafikkarten, kraftvollen Gaming-PCs oder packenden Spiele-Highlights? Hier erwartet euch eine breite Auswahl an Produkten, die jedes Technikherz höher schlagen lassen. Schaut regelmäßig vorbei – so verpasst ihr garantiert keine attraktiven Schnäppchen und exklusiven Angebote.