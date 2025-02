Ultrawide-Monitor ist für neue AAA-Kracher wie Avowed geschaffen: 165 Hz und 34 Zoll

Spielt mit dem Ultrawide-Monitor legendäre AAA-Kracher auf einem 34-Zoll-Bildschirm und einer Framerate von 165 Hz. Aktuell könnt ihr einen Haufen Geld bei Amazon sparen.

Verliert euch in neuen Spielen wie Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii oder Avowed, wenn ihr mithilfe des Curved-Designs und der UWQHD-Auflösung in diese Welten eintaucht. Durch die Größe von 34 Zoll und das VA Panel erlebt ihr wunderschöne Augenblicke. Aber auch die Framerate von 165 Hz macht sich bei Actionrollenspielen oder im Online-Ranking bemerkbar. Nutzt den reaktionsschnellen Vorteil, um euren Gegnern in jedem Spiel zuvorzukommen. Durch das befristete Angebot könnt ihr fast ein Drittel bei Amazon sparen.

Verliert euch mit dem Ultrawide-Monitor in das kommende Abenteuer Avowed

Eigenschaft Beschreibung Modell Minifire 34″ Ultrawide-Monitor Bildschirmgröße 34 Zoll Auflösung UWQHD (3440 x 1440) Bildwiederholungsfrequenz (DP) 165 Hz Bildwiederholungsfrequenz (HDMI) 100 Hz Krümmung Curved 1500R Reaktionszeit 1 ms (MPRT) Adaptive Sync-Technologie AMD FreeSync Panel-Typ VA Panel Anschlüsse 2x HDMI 2.1 (TMDS), 1x DisplayPort 1.4 Ergonomischer Ständer Neigung -5°~15° (+/-2°) VESA-Kompatibilität Ja, 75 x 75 mm Betrachtungswinkel 178° weiter Betrachtungswinkel

Der Ultrawide-Monitor zehrt euch ins Geschehen hinein

Mit seiner spektakulären UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln erlebt ihr jede Szene mit purer Immersion. Erkennt die Emotionen eurer liebsten Helden, wenn sie sich in epischen Konfrontationen behaupten müssen.

Der 34-Zoll-Bildschirm ist nicht nur groß, sondern auch elegant geschwungen mit einer Krümmung von 1500R. Diese sanfte Kurve sorgt dafür, dass ihr vollständig in eure Inhalte eintauchen könnt. Arbeit mit genauster Präzision an kreativen Projekten oder genießt eure liebsten Games.

Die Immersion wird durch die Technologien wie AMD FreeSync erheblich erhöht. Ihr müsst euch nämlich nicht um Tearing oder Ruckler sorgen, was den Spielfluss massiv trüben würde.

Nutzt mit diesem Ultrawide-Monitor jeden Vorteil aus

Das VA-Panel bietet zudem tiefe Schwarztöne und lebensechte Farben, die eure Inhalte in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Komfort wird bei diesem Monitor großgeschrieben. Der ergonomische Ständer ermöglicht eine Neigung von -5° bis 15°, sodass ihr immer den perfekten Blickwinkel findet.

Und wenn ihr noch mehr Anpassungsmöglichkeiten wünscht, könnt ihr den Monitor dank VESA-Kompatibilität (75 x 75 mm) problemlos an einer Wandhalterung befestigen.

Eine Framerate von 165 Hz

Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 165 Hz über DisplayPort und 100 Hz über HDMI stellt der Minifire-Monitor sicher, dass Bewegungen flüssig und ohne Verzögerungen dargestellt werden.

Behauptet euch in jedem Spiel

So könnt ihr euch in Actionrollenspielen wie ein Gott austoben und alle Register ziehen. Aber auch beim Online-Gaming fürchten sich alle Gegner vor euch, die nur mit maximal 60 Hz spielen können.

Die Reaktionszeit von nur 1 ms (MPRT) eliminiert Geisterbilder und sorgt für gestochen scharfe Bilder selbst bei den schnellsten Bewegungen.

