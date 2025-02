Ultrawide-Monitor mit 170 Hz und 32 Zoll zum absoluten Sparpreis jetzt günstig bei Amazon

Der Ultrawide-Monitor mit 32 Zoll und 170 Hz beschert euch immersive Momente, die ihr nie vergisst. Nutzt das befristete Top-Angebot bei Amazon.

KOORUI hat sich in den letzten Jahren immer einen größeren Namen gemacht und hervorragende Gaming-Monitore hergestellt, die exzellente Bewertungen erhalten. Dieser eignet sich mit 32 Zoll und der Curved-Form perfekt für AAA-Games, um richtig immersiv einzutauchen. Aber auch die Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 170 Hz ist ein starker Pluspunkt. Dominiert in Actionrollenspielen oder beweist euch beim Online-Gaming. Das Angebot bei Amazon ist befristet, also greift schnell zu.

Eigenschaft Beschreibung Modell KOORUI Ultrawide-Monitor Bildschirmgröße 32 Zoll Bildschirmtyp Curved Ultrawide Auflösung 2K QHD (2560×1440) Bildwiederholrate Bis zu 170 Hz Reaktionszeit 1 ms Krümmung 1500R Paneltyp VA HDR-Unterstützung HDR 10 Anschlüsse 2x HDMI (170Hz oder 144Hz), DisplayPort (170Hz) AdaptiveSync-Technologie Ja Farbabdeckung DCI-P3 90%, sRGB 100% VESA-Kompatibilität VESA 75x75mm

Ultrawide-Monitor mit 170 Hz erhöht eure Siegchancen

Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 170 Hz und einer blitzschnellen Reaktionszeit von nur 1 ms seid ihr euren Gegnern immer einen Schritt voraus. Bewegungen werden flüssig und ohne Verzögerung dargestellt.

Stürmt im Shooter Marvel Rivals blitzschnell hervor und landet als Erstes einen Treffer oder beweist euch im taktischen Spiel Rainbow Six Siege.

Der Ultrawide-Monitor verzaubert jede Spielwelt

Die Krümmung mit einem Radius von 1500R verstärkt das immersive Erlebnis zusätzlich und lässt euch noch tiefer in eure Inhalte eintauchen. Genießt kommende Blockbuster wie Kingdom Come: Deliverance II auf einem 32 Zoll großen Bildschirm und vergesst alles um euch herum.

Dieser Monitor ist nicht nur großartig in seiner Größe, sondern auch in seiner Leistung. Die Auflösung von 2560×1440 Pixeln beschert euch superscharfe Details. WQHD ist die beste Mitte zwischen Full HD

Der Monitor von KOORUI kann noch mehr

Der VA-Paneltyp sorgt für satte Kontraste und lebensechte Farben. Dank HDR 10-Unterstützung erlebt ihr eine spektakuläre Helligkeitsspanne, die sowohl dunkle als auch helle Szenen realistisch darstellt. Die Farbabdeckung mit DCI-P3 90% und sRGB 100% garantiert eine präzise Farbwiedergabe, die besonders für Designer und Fotografen von Vorteil ist.

Taucht in kommende Spielwelten so eindrücklich wie noch nie ein

Anschlussmöglichkeiten gibt es reichlich: Zwei HDMI-Anschlüsse bieten Flexibilität bei der Wahl der Bildwiederholrate (170Hz oder 144Hz), während der DisplayPort den vollen Genuss von 170Hz ermöglicht. AdaptiveSync-Technologie sorgt dafür, dass Tearing der Vergangenheit angehört – so bleibt das Bild stets stabil und flüssig.

Und wenn es um die Montage geht, zeigt sich der Monitor ebenfalls flexibel: Mit VESA-Kompatibilität (75x75mm) könnt ihr ihn ganz nach euren Wünschen an der Wand befestigen oder auf einem Monitorarm montieren.

