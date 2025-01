Findet diesen 4K-TV bei Amazon und erkennt bei einer Größe von 85 Zoll jedes Detail. Greift schnell zu und nutzt den befristeten Sparpreis.

Der QLED Pro TV von TCL ist eine wahre Augenweide für euer Wohnzimmer. Bei einer monumentalen Größe von 85 Zoll und einer superscharfen 4K-Auflösung könnt ihr jedes Detail genaustens erkennen. Erlebt die epische Trilogie von „Der Herr der Ringe“ wie nie zuvor oder schaut euch aktuelle Top-Serien wie American Primeval auf Netflix an. Mit 144 Hz könnt ihr in kompetitiven Spielen wie Apex Legends oder Rocket League das Ranking unsicher machen und leichter ganz nach oben aufsteigen. Spart jetzt 25 Prozent bei Amazon und bekommt viele Top-Features für wenig Geld.

Spielt bald das neue Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance II auf diesem riesigen TV

Eigenschaft Beschreibung Modell TCL 85T8B 4K-TV Bildschirmgröße 85 Zoll Auflösung 4K UHD Paneltyp QLED Pro Bildwiederholrate 144 Hz Audio-Technologie Onkyo Audio, Dolby Atmos HDR-Unterstützung HDR Pro, Dolby Vision IQ Smart-TV-Plattform Google TV Bewegungstechnologie Motion Clarity Sprachsteuerung Freihändige Sprachsteuerung Kompatibilität Kompatibel mit Google Assistant & Alexa

Ein 4K-TV mit famosen Gaming-Eigenschaften

Der TCL 85T8B beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch modernste Technologie. Dank der QLED Pro-Technologie erlebt ihr brillante Farben und phänomenale Kontraste, die jedes Bild lebensecht wirken lassen.

Wenn ihr auf der Suche nach einer fesselnden koreanischen Thriller-Serie seid, kann ich euch “The Worst of Evil” auf Disney+ empfehlen. Taucht ein in die intensiven Kampfszenen und fühlt euch, als wärt ihr selbst mittendrin.

Dank der 4K-UHD-Auflösung entgeht euch kein Detail mehr. Jeder Pixel wird so scharf dargestellt, dass ihr selbst die subtilsten Nuancen wahrnehmen könnt. Mit HDR Pro und Dolby Vision IQ erlebt ihr eine atemberaubende Farb- und Helligkeitsdynamik, die eure Sinne verwöhnt und euch das Gefühl gibt, direkt im Geschehen zu sein.

Der 4K-TV ist mit 144 Hz perfekt für Gaming geeignet

Der Klang steht dem beeindruckenden Bild in nichts nach. Mit der Onkyo-Audio-Technologie und Dolby Atmos werdet ihr in eine dreidimensionale Klangwelt versetzt, die euch vollständig umgibt und jedes Geräusch lebendig werden lässt. Der Sound wird zu einem wesentlichen Bestandteil eures Erlebnisses und ermöglicht es euch, tief in eure Lieblingsinhalte einzutauchen.

Für Gaming-Enthusiasten bietet der TCL 85T8B eine beeindruckende Bildwiederholrate von 144 Hz und Motion Clarity, die für flüssige Bewegungen ohne Verzögerungen oder Tearing-Effekte sorgt. Stürmt die Ranglisten in Rocket League oder lasst eure Fäuste in Kampfspielen wie Tekken 8 fliegen.

Erkennt den Unterschied mit QLED Pro

Als Google TV bietet euch dieses Gerät eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Zugang zu einer breiten Palette von Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime sowie vielen weiteren Apps. Dank der freihändigen Sprachsteuerung könnt ihr den Fernseher ganz einfach per Sprachbefehl bedienen – sei es über Google Assistant oder Alexa. So navigiert ihr mühelos durch eure Lieblingsinhalte, ohne jemals die Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen.

Findet unzählige Mega-Angebote auf unserer Deals-Seite. Sucht ihr nach mächtigen SSDs, ultrastarken Grafikkarten oder unwiderstehlichen Gaming-Sales? Hier werdet ihr garantiert fündig. Wir bieten auch nützliche Smartphones und Gaming-Laptops an, die selbst die anspruchsvollsten Technikliebhaber ins Staunen versetzen.