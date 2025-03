4K OLED TV mit 144Hz Bildwiederholrate zum halben Preis: Ein Hammer-TV ist gerade irre 1700€ günstiger!

Nutzt die Chance bei MediaMarkt und schnappt euch den 4K OLED TV mit 144 Hz zum Mega-Sparpreis. Das Angebot ist einfach zu gut.

Mit diesem LG-TV holt ihr euch die ultimative Unterhaltung ins Wohnzimmer. Dank der OLED-Technologie bekommt ihr eine pure Farbvielfalt, die euren Lieblingswelten mehr Leben einhaucht. Für Gamer ist die 144 Hz Bildwiederholrate besonders interessant. Beweist euch online in Spielen wie Rocket League oder Marvel Rivals und nutzt die reaktionsschnellen Vorteile. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt 1700€ sparen.

Eigenschaft Details Modell LG OLED65C43LA OLED Bildschirmgröße 65 Zoll Display-Technologie OLED 4K Bildwiederholrate 144 Hz Prozessor α9 Gen7 4K AI-Prozessor Bildverbesserung Dynamisches Tone-Mapping, AI-Picture-Funktionen Unterstützte Technologien Dolby Vision, Dolby Atmos Spezielle Modi Filmmaker Mode Gaming-Technologie AMD FreeSync Sprachassistenten-Kompatibilität Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, LG ThinQ

4K OLED TV für Gamer

Dank der spektakulären Bildschirmgröße von 65 Zoll könnt ihr euch in kommenden Spielen wie The First Berserker Khazan verlieren. Obendrein erkennt ihr in der 4K-Auflösung jedes Detail, wenn ihr durch eure Gegner saust.

4K OLED TV mit 144 Hz und VRR

Die OLED-Technologie sorgt dafür, dass jedes Pixel selbstleuchtend ist und somit tiefste Schwarztöne und lebensechte Farben erzeugt. Fühlt euch so, als wärt ihr direkt im Geschehen eurer liebsten Helden. Sei es in der Haut des Exmilitärs Jack Reacher, der sich gegen Schurken stellt, oder in der Rolle des Superhelden Invincible.

Was richtig spitzenmäßig ist, ist die 144 Hz Framerate. Bei den aktuellen Konsolen gibt es eine Reihe von kompetitiven Spielen wie Rocket League, in denen ihr den großen Vorteil ausnutzen könnt. Ihr könnt reaktionsschneller handeln und seid bedrohlicher für eure Gegner.

Ein fortschrittlicher Prozessor und mehr

Der α9 Gen7 4K AI-Prozessor ist das Gehirn dieses Fernsehers und hebt eure Seherfahrung auf ein völlig neues Niveau. Durch dynamisches Tone-Mapping und AI-Picture-Funktionen passt er die Bildqualität intelligent an den Inhalt an, den ihr gerade genießt.

Es ist dabei völlig irrelevant, ob ihr einen Actionkracher mit epischen Schlachten, Kampfszenen oder ein berührendes Drama seht. Der Prozessor passt sich an und optimiert jedes Detail, damit ihr umso immersiver eintaucht.

Ein meisterlicher Prozessor für herausragende Optimierungen

Dank Dolby Vision und Dolby Atmos erlebt ihr eine Welt voller realistischer Bilder und phänomenalen Sound.

Der Filmmaker Mode ermöglicht es euch zudem, Filme genauso zu erleben, wie sie ursprünglich gedacht waren – ohne unnötige Nachbearbeitungen oder Effekte.

Viele Entertainment-Möglichkeiten

Für Gaming-Enthusiasten bietet der LG-TV die AMD FreeSync-Technologie, die Ruckler und Verzögerungen minimiert. So könnt ihr euch vollends auf euer Spiel konzentrieren und habt stets die Nase vorn.

Die Integration von Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant und LG ThinQ macht diesen Fernseher zu einem wahren Smart-Home-Hub. Ihr könnt ihn mühelos per Sprachbefehl steuern und nahtlos in euer bestehendes Smart-Home-System integrieren.

Entdeckt unsere vielfältige Technikwelt auf der Deals-Seite. Ihr sucht nach hochwertigen Grafikkarten, kraftvollen Gaming-PCs oder packenden Spiele-Highlights? Hier erwartet euch eine breite Auswahl an Produkten, die jedes Technikherz höher schlagen lassen. Schaut regelmäßig vorbei – so verpasst ihr garantiert keine attraktiven Schnäppchen und exklusiven Angebote.