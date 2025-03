Mainboard der nächsten Generation bei Amazon zum Top-Preis: AM5 für pure Ryzen-Power

Schnappt euch dieses mächtige Mainboard für die neueste Ryzen-Generation und baut einen unaufhaltsamen PC zusammen. Das Top-Angebot ist bei Amazon befristet, also seid schnell.

Ihr möchtet in die Welt der Hochleistungs-Mainboards einsteigen? Dann seht euch das ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi Mainboard gründlich an. Mit diesem technischen Grundbaustein könnt ihr einen starken PC errichten, der die Stärken der Desktop-Prozessoren von AMD Ryzen 9000, 8000 oder 7000 in sich trägt. Legt jetzt los und spielt viele Jahre ohne die kleinsten Abstriche. Aktuell spart ihr fast 20 Prozent bei Amazon.

Holt euch neben dem Mainboard eine brandneue AMD-Grafikkarte

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet ATX? ATX steht für “Advanced Technology eXtended” und ist ein Standardformat für Mainboards, das 1995 von Intel eingeführt wurde. Es definiert die Größe, Befestigungspunkte und Anschlusspositionen eines Mainboards, um Kompatibilität mit Gehäusen und Netzteilen sicherzustellen. Ein typisches ATX-Mainboard misst 305 x 244 mm. Der ATX-Standard bietet Vorteile wie bessere Luftzirkulation, mehr Erweiterungsslots und eine optimierte Anordnung der Komponenten. Er ist weitverbreitet in Desktop-PCs und ermöglicht eine einfache Aufrüstung und Anpassung.

Eigenschaft Details Modell ASUS TUF Gaming X870-PLUS Sockel AM5 Formfaktor ATX Unterstützte Prozessoren AMD Ryzen 9000, 8000 und 7000 Series Desktop-Prozessoren PCIe-Version PCIe 5.0 Arbeitsspeicher-Unterstützung DDR5 Power Stages 16+2+1 M.2-Steckplätze 4x M.2 Netzwerk WiFi 7, 2,5Gb Ethernet USB-Anschlüsse USB4

Ein Mainboard für die neue Ryzen-Generation

Der AM5-Sockel beschert euch die Power der mächtigen Desktop-Prozessoren von AMD Ryzen 9000, 8000 und 7000. Errichtet euch einen PC mit der angesagtesten Gaming-CPU AMD Ryzen 7 9800X3D und seid auf der Überholspur.

4,6 Sterne bei Amazons sagen alles über dieses Mainboard

Diese Kompatibilität garantiert euch eine zukunftssichere Plattform, auf der ihr eure Gaming-Abenteuer entfalten könnt. Spielt heiße Titel wie Monster Hunter Wilds oder das kommende Soulslike The First Berserker: Khazan in einer astreinen Qualität.

Mit PCIe 5.0 an Bord seid ihr bereit für die schnellsten Grafikkarten und SSDs, die den Markt erobern – Geschwindigkeit und Leistung sind hier keine leeren Versprechen.

Mehr Top-Eigenschaften für Streamer und Gamer

Die Unterstützung von DDR5-RAM ist perfekt, wenn ihr regelmäßig intensive Anwendungen nutzt oder an Projekten arbeitet. Multitasking und sämtliche Arbeitsprozesse laufen praktisch von selbst.

Mit den 16+2+1 Power Stages bietet diese Herzstück-Komponente eine stabile Stromversorgung, selbst wenn ihr eure Hardware bis an ihre Grenzen ausreizt.

Perfekte Eigenschaften für Gamer und Creator

Doch das ist noch lange nicht alles. Vier M.2-Steckplätze stehen bereit, um eure Speicheranforderungen zu erfüllen – ob ihr nun riesige Spielbibliotheken oder umfangreiche Medienprojekte verwaltet.

Und mit WiFi 7 sowie 2,5Gb Ethernet seid ihr bestens vernetzt und könnt euch auf eine reibungslose Online-Erfahrung freuen. Perfekt für Streaming und Gaming.

Obendrein bieten euch die USB4-Anschlüsse blitzschnelle Datenübertragungen und flexible Anschlussmöglichkeiten für all eure Geräte.

